Der selbstständige Bäckermeister Swen Liebsch aus Leisnig, damals 45 Jahre alt, muss im Mai 2017 seinen Beruf aufgeben. Dazu zwingt ihn eine Erkrankung an Muskelschwund. Auch sein Ratsmandat legt er nieder. Zwei Jahre später ist er dringend auf einen Treppenlift angewiesen. Bis Ende Januar läuft eine Spendenaktion. Wer noch Geld geben will - so funktioniert es.