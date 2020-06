Spendenziel übererfüllt: Umbau im Café Courage des Treibhausverein in Döbeln läuft

Döbeln

Dieser Erfolg ist überragend. Zunächst 3000 Euro wollten die Akteure des Treibhausvereins Döbeln für ihr Courage Design Projekt mit einer Crowdfunding Kampagne einspielen. Damit soll das Café über den Sommer renoviert werden. Nach einer Woche waren diese Spenden bereits zusammen gekommen. Das Spendenziel wurde auf 5000 Euro erhöht. Nach geplanten vier Wochen waren zum Ende der Kampagne, am Freitagabend, 6779 Euro zusammengekommen.

Unglaubliche Unterstützung

„Das macht uns nicht nur sehr glücklich, sondern stellt unser Vorhaben auch auf sicherere Füße“, erklärt Judith Sophie Schilling, Geschäftsführerin des Treibhausvereins. „Wir möchten uns bei allen für die unglaubliche Unterstützung, das Vertrauen und das große Interesse an unserer Idee bedanken,“ so Schilling weiter.

Insgesamt haben 83 Personen das Crowdfunding für das „Courage Design Projekt“ unterstützt. Die freien Spenden lagen im Durchschnitt bei einer Höhe von 100 Euro. Nun geht es in die heiße Phase, um pünktlich im September das frisch renovierte Café Courage wieder eröffnen zu können. In den vergangenen drei Wochen wurde der Raum bereits für den anstehenden Umbau vorbereitet, ausgeräumt und teilweise abgerissen. So wurden die Bühne und die Podeste entfernt, die Heizungsverkleidungen abgebaut und in der vergangenen Woche die Bar demontiert.

Vermieter lässt Elektrik, Brandschutz und Trockenbau erneuern

Dank einer Förderung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen kann der Vermieter des Gebäudes, der Verein Haus der Demokratie e.V., das Café im Erdgeschoss sanieren und Elektrik, Trockenbau, Brandschutz und Sanitäranlagen erneuern. Dazu hat der Treibhausverein als Nutzer des Gebäudes ein Projekt zur künstlerischen Gestaltung der Räume gesponnen und wird dabei unterstützt durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und den Verein Land in Sicht. Die dafür benötigten Eigenmittel wurde nun durch die Crowdfunding-Kampagne eingespielt.

Nun starten noch im Juni die Arbeiten an der Brandschutzdecke, der Elektrik sowie an Wänden und Fußboden durch Döbelner Handwerker, die sich dem Treibhausverein verbunden fühlen. Für die künftige Gestaltung des Café Courage nach den Handwerksarbeiten haben sich im Couragedesignprojekt ein Dutzend Leute gefunden, die mit planen und gestalten wollen. Auch viele weitere Helfer wollen dann ehrenamtlich mit anpacken und Möbel abschleifen und umbauen, Wände malern und die neue Bar basteln. Gesucht wird noch jemand, der das schöne alte Klavier wieder bespielbar macht.

„Bis zur Sommerpause führen wir verschiedene Workshops durch, zu denen wir Künstlerinnen einladen und gemeinsam einen Bauplan erstellen. Ob Multifunktionsmöbel, nachhaltige Materialien, Lichtinstallationen oder Textildesign – wir wollen dabei nicht nur einiges lernen, sondern auch anwendbare Ideen für das Café Courage entwickeln und umsetzen“, sagt die Vereinsgeschäftsführerin.

Der Treff und Veranstaltungsraum soll dabei möglichst multifunktional für ein breites Zielpublikum gestaltet werden. Denn mittlerweile wird das Café Courage auch generationenübergreifend von jüngeren und älteren Besuchern frequentiert.

19 Jahre Café Courage Der Treibhausverein Döbeln wurde 1997 gegründet. Das Café Courage an der Bahnhofstraße 56 wurde 2001 eröffnet. Seitdem haben die Räume viele Veranstaltungen von Konzerten über Workshops, Diskussionen und Kleinkunst gesehen. Die letzten Renovierung liegt aber schon einige Jahre zurück. Zum 23. Vereinsgeburtstag am 4. September soll der Treff und Veranstaltungsort für Kleinkunst und Soziokultur nach seiner Renovierung und Neugestaltung wieder eröffnet werden.

Von Thomas Sparrer