Sperrstunde: Mittelsachsen verschärft Corona-Regeln

Döbeln/Freiberg

Der entscheidende Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am Dienstag im Landkreis Mittelsachsen erneut überschritten. Er liegt nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums nun bei 56,9. Aus diesem Grund erlässt der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung mit weiteren Regelungen für Zusammenkünfte, Veranstaltungen, Gaststätten sowie zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Sie tritt am Mittwoch in Kraft. Grundlage bildet die Corona-Schutzverordnung des Freistaates.

So darf ab Mittwoch kein Alkohol zwischen 22 Uhr und 5 Uhr verkauft werden. Im gleichen Zeitraum müssen auch Gaststätten schließen. Weiterhin sind in Sportstätten, Restaurants und bei Veranstaltungen die Kontakte der Besucher beziehungsweise der Gäste aufzunehmen und vier Wochen aufzuheben.

Hier die wesentlichen Punkte aus der neuen Verfügung: - Familien-, Betriebs- und Vereinsfeiern mit maximal 10 Personen, - private Zusammenkünfte mit maximal 10 Personen oder eigenen Hausstand - Veranstaltungen mit maximal 100 Personen, mehr sind mit einem abgestimmten Hygienekonzept möglich - Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, wie Gastronomie und Theater bis man am Platz ist - in Schulgebäuden und in geschlossenen Räumen von Schulen, jeweils mit Ausnahme des Unterrichts, ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. - In Betrieben sind Kontaktdaten der Besucher zu erheben, Ausnahme: Geschäfte und Verkaufsstände - Kein Alkoholverkauf und Gaststättenschließung zwischen 22 und 5 Uhr

Zunächst gilt die Regelung bis 16. November. Je nach Infektionsgeschehen kann ihre Gültigkeit verlängert werden. Die vollständige Allgemeinverfügung ist im elektronischen Amtsblatt unter www.landkreis-mittelsachsen.de veröffentlicht. Die bisherige Allgemeinverfügung tritt außer Kraft.

Von Thomas Sparrer