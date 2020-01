Spiel gegen die Zeit – Brückenbaustelle an der Mulde gibt Fluss mehr Platz

Döbeln

Samstagmorgen in Döbeln: Bei zwei Grad unter Null zwitschern die Vögel entspannt dem Tag entgegen. Die Mulde ist nahezu glatt und fließt behaglich vor sich hin, am Ufer hat sich sogar teilweise etwas Eis gesammelt. Alles sieht danach aus, als ob der Stiefelstadt ein ruhiges Wochenende bevorsteht. Doch der Schein trügt. Denn tatsächlich läuft am Muldeufer an der Sörmitzer Straße ein erbarmungsloser Kampf gegen die Uhr.

Die Wetterprognose im Nacken

So ähnlich jedenfalls beschreibt es Sven Weißflog, der mit seiner Baulogistik Döbeln GmbH gerade die neue Brücke zwischen Schillerstraße und Sörmitzer Straße über die Mulde zieht. Und die Wetterprognose, die für diese Woche Regen im Gepäck hat, hängt ihm im Nacken. „Wir haben nur diesen einen Schuss“, sagt Weißflog und spricht damit von Samstag und Sonntag. Die Herausforderung besteht darin, innerhalb der knappen Zeit die sogenannten Spundwandkästen, die während des Setzens der Pfeiler für eine trockene Baustelle sorgten, aus dem Uferbereich auf der Seite der Sörmitzer Straße zu ziehen. Deadline: Sonntagnacht. Denn Punkt 0 Uhr läuft beim benachbarten Unternehmen Kurz Typofol die erschütterungsanfällige Maschinentechnik an. Doch ohne halbes Erdbeben sind die insgesamt 64 Dielen mit einem Gewicht von je rund 2,5 Tonnen und 1,20 Metern Breite nicht aus dem Uferboden zu kriegen.

Mindestens acht Meter tief stecken die Elemente im Uferboden. Und klebriger Ton und Schlick geben die Dielen nicht einfach so wieder aus ihren Fängen frei. Dazu braucht es schweres Gerät. Und das hat Weißflog am frühen Samstagmorgen auffahren lassen. Mit 120 Tonnen Eigengewicht macht sich der eingesetzte Kran am Ufer breit. Welche Wucht hinter der Maschine steckt, ließ sich am Wochenende wahrscheinlich in halb Döbeln spüren. Denn mit bloßer Zugkraft lassen sich die Spundwandteile nicht aus der Erde reißen. Stattdessen werden sie – um es einfach auszudrücken – herausgewackelt. „Wir setzen auf ein Vibrationsverfahren“, erklärt Weißflog. „Über ein Hydraulikaggregat versetzen wir die Teile in Schwingung.“ Das sorgt wiederum dafür, dass der hartnäckig festgesaugte Boden regelrecht von den schweren Dielen abperlt und so den tonnenschweren Stahl zum herausziehen freigibt.

Hochwassermanagement geht immer weiter

Erst, wenn die letzte Diele gezogen ist, kann Sven Weißflog wieder ruhiger schlafen – jedenfalls vorübergehend. „Man braucht immer einen Plan B und muss an die nächsten Schritte denken. Denn die Mulde nimmt keine Rücksicht“, weiß der Bauunternehmer. Deshalb hängt ihm auch die Wetterprognose im Nacken und lässt ihn schnell an für Döbeln verheerende und für Döbelner existenzbedrohende Hochwasserzeiten denken. Denn wenn plötzlich wieder mehr Wasser in der Mulde ist, braucht der Fluss auch mehr Platz. Platz, der zuvor durch die Spundwände genommen wurde.

„Das gilt praktisch für alle Projekte in der Mulde“, meint Weißflog. „Seit zehn Jahren leben wir mit einer latenten Hochwassergefahr.“ Ironischerweise besteht diese durch die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, die wie die Baustelle der neuen Brücke dem Fluss vorübergehend Platz nehmen. Dazu lassen sich Wetter im Groben und Niederschlagsmengen im Speziellen nun mal schlecht planen. Deshalb gilt laut Weißflog auch permanent die Devise: „Das Hochwassermanagement hört jetzt nicht auf, sondern geht immer weiter.“

Von André Pitz