Spielothek in Ostrau: Unternehmer will Genehmigung erklagen

Ostrau

Olaf Krahl, Automatenaufsteller aus dem Grimmaer Ortsteil Wetterwitz, meint es ernst. Seit drei Jahren versucht er, sein Vorhaben – eine Spielothek im leer stehenden früheren Schlecker-Markt im Gewerbegebiet zu eröffnen – durchzudrücken.

Bisher scheiterte er am starken Willen der Gemeinde Ostrau. Die will den Plan verhindern – mehrmals widersprachen die Gemeinderäte dem Vorhaben schon. Jetzt reichte Olaf Krahl Klage gegen den Landkreis Mittelsachsen ein. Damit will er den Landkreis zwingen, den Ablehnungsbescheid vom März vergangenen Jahres zurückzunehmen und eine Baugenehmigung zu erteilen. Die Gemeinde Ostrau kann sich dazu äußern. Dafür beschlossen die Gemeinderäte erneut eine Stellungnahme.

Keine Ausnahmen mehr

Am Standpunkt der Gemeinde änderte sich auch nach drei Jahren nichts. Im Gewerbegebiet sind bereits mehrere Gewerbegebiets-untypische Nutzungen vorhanden. Konkret handelt es sich dabei um ein Hotel und mehrere Wohneinheiten. Werde nun eine weitere Ausnahme für das Betreiben einer Spielothek erlassen, kippe das Gewerbegebiet völlig.

Das Vorhaben In den ehemaligen Räumen des Schlecker Drogeriemarktes soll eine Spielothek auf einer Fläche von 144 Quadratmeter entstehen. Der Verkaufsraum solle entkernt, neu aufgeteilt und mit zwölf Automaten bestückt werden. Die vorgesehenen Automaten hätten einen Lärmpegel von 56 bis 58 Dezibel. Ein Ausschank oder laute Spiele wie Billard seien nicht vorgesehen. Die Öffnungszeiten sind an Werktagen von 8 bis 23 Uhr sowie Sonn- und Feiertags von 9 bis 23 Uhr geplant. Derzeit ist die Gewerbeeinheit im Besitz des Immobilienunternehmens „Jahn Immobilien“. Olaf Krahl will das Objekt mieten.

Zuletzt hatte Ostrau sich auf einen Aspekt im Jugendschutzgesetz berufen, wonach Spielhallen mindestens 250 Meter von Schulen und anhängigem Gelände entfernt sein müssen. Die geplante Spielothek würde sich nur rund 150 Meter vom Sportplatz befinden, der für den Schulunterricht und von den Vereinen genutzt wird. „Die Kinder und Jugendlichen hätten eine direkte Sicht zur Spielothek“, erklärt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Er klärte die Gemeinderäte nun darüber auf, dass die Argumentation so aber keine Gültigkeit habe. Es gebe vergleichbare Rechtsfälle, außerdem sei da noch die Straße als trennendes Element zwischen Sportplatz und dem Standort der Spielothek.

Unternehmer zieht vor Gericht

Mit der nun eingereichten Klage gegen den Landkreis Mittelsachsen wolle Olaf Krahl eine Ausnahmegenehmigung, wie schon im Falle des Hotels und der Wohneinheiten, erzwingen. „Ausnahmegenehmigung heißt es deshalb, weil es sich um eine Ausnahme handelt. Wenn wir eine Ausnahme nach der anderen verteilen, handelt es sich nicht mehr um so eine“, erklärt Schilling.

Die Gemeinde Ostrau fasste nun erneut einen Beschluss, eine wiederholte Stellungnahme gegen das Vorhaben Spielothek einzureichen. Die soll Gehör im Gerichtsverfahren finden. „Wir als Gemeinde sind bei dem Prozess nur beigeladen. Das heißt, wir können uns äußern, mehr aber auch nicht“, so das Gemeindeoberhaupt weiter.

Neuer Rat, neue Stellungnahme

Eine erneute Stellungnahme ergibt Sinn, weil im Mai vergangenen Jahres mit den Kommunalwahlen theoretisch ein neuer Gemeinderat gewählt wurde. Theoretisch nur deshalb, weil es in Summe vier neue Mitglieder sind. Und dennoch: Die Ratsmitglieder stimmten einstimmig für eine erneute Stellungnahme. „Damit zeigen wir, dass wir nach wie vor konsequent unsere Meinung vertreten“, sagte Dirk Schilling. „Es freut mich, dass auch unseren neuen Ratsmitglieder geschlossen dagegen sind.“ Nun liege die Entscheidung beim Gericht. Die Gemeinde könne das Urteil nicht beeinflussen. „Wir warten ab, was passiert“, so der Bürgermeister abschließend.

Warum Olaf Krahl von seinem Vorhaben nicht abrückt, hat vor allem finanzielle Gründe. „Ich habe schon zu viel Geld da rein gesteckt“, sagt er und wirft eine Summe von 20.000 Euro in den Raum. Die musste er allein für Planungen aufbringen. Ein solcher Gegenwind ist für den Automatenaufsteller nicht neu. „Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Manche sind für die Branche offen, andere nicht“, so Krahl.

Nicht kampflos aufgeben

Die Gründe, die die Gemeinde Ostrau in den vergangenen Jahren aufbrachte, um seine Spielothek zu verhindern, seien für ihn nicht nachvollziehbar. „Mal war es der Lärm, der störte, mal die Anwohner, die sich beschwerten.“ Eigentümer „Jahn Immobilien“, dem die Gewerbeeinheit gehört, habe eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. „90 Prozent der Gewerbe im Objekt hatten demnach nichts gegen eine Spielothek“, erklärt Olaf Krahl. Trotzdem schaute er sich nach Alternativen um – erfolglos. Der Automatenaufsteller will nicht kampflos von seinem Vorhaben abrücken. Auch wenn „das alles nicht spurlos an mir vorbei geht.“

Trotz der verhärteten Fronten haben er und Bürgermeister Dirk Schilling immer fair und sachlich miteinander geredet. Das zu betonen, sei ihm wichtig.

Von Stephanie Helm