Spielplatz für drei Döbelner Stadtteile scheitert bisher am Grundstück

Während am Montag im Döbelner Ortsteil Mochau am Sportplatz ein nagelneuer Spielplatz mit neun Spielgeräten im Gesamtwert von 18.000 Euro eingeweiht werden konnte, schauen Eltern in den Stadtteilen Am Roten Kreuz, Gärtitz und Pommlitz noch immer in Sachen Spielplatz in die Röhre. Vor nunmehr zwei Jahren hatten Luise Hildebrand und Ina Hentzschel aus dem Wohngebiet Am Roten Kreuz ihre Spielplatzinitiative gestartet. In den Wohngebieten und Eigenheimsiedlungen von Pommlitz, Gärtitz und Am Roten Kreuz verteilten die jungen Mütter Handzettel. Die Kinder der drei Stadtteile malten Bilder, wie ihr Spielplatz aussehen könnte.

Standortfrage ist Problem

Die Bilder liegen im Büro von Sachgebietsleiter Michael Thürer im Döbelner Rathaus. Es klemmt nun schon das zweite Jahr. „Nicht am guten Willen der Stadt sondern an einem geeigneten Standort“, betont Stadtpressesprecher Thomas Mettcher. „Die Standortfrage ist bei diesem Projekt das Problem. Wir haben verschiedene Flächen angeschaut. Doch so richtig geeignet waren alle nicht. Vor allem wenn wir als Prämisse annehmen, dass der neue Spielplatzstandort für alle drei Wohngebiet in Gärtitz, Pommlitz und Am Roten Kreuz gleichermaßen gut erreichbar sein sollte“, so Thomas Mettcher weiter. Die Stadt sucht weiter nach Flächen und prüft parallel, welche Förderprogramme die Finanzierung des Spielplatzes erleichtern könnten.

Stadträte lassen nicht locker

Ingo Kutsch, CDU-Stadtrat aus Gärtitz, steht zu dem Thema seit zwei Jahren im engen Kontakt mit den Initiatoren. „Wir haben uns einige Flächen angesehen. Der große Wurf war nicht dabei“, sagt er. Ein Kompromiss könnte für ihn eine Erweiterung am hölzernen Spielbahnhof der Rübenbahn am Radweg zwischen Gärtitz und Pommlitz sein. Noch besser wäre es für alle drei Stadtteile, wenn wir an der Straße vom Bäcker Hüttig in Richtung Gärtitz einen Standort für den Spielplatz fänden. Wir lassen jedenfalls nicht locker“, so Ingo Kutsch.

Von Thomas Sparrer