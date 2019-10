Spießrutenlaufen am Tümmler-Steg in Döbeln: Passanten fühlen sich belästigt

Döbeln

Junge Frauen und ältere Menschen, aber auch Schüler mögen den Gang über den Tümmlersteg gar nicht. Doch die Fußgängerbrücke am Kaufland ist derzeit der einzige Fußweg von der Innenstadt über den Flutgraben der Mulde, weil die Brücke Straße des Friedens gebaut wird.

Mulmiges Gefühl

Grund für das mulmige Gefühl sind ein paar halbstarke Heranwachsende, die sich jeden Tag auf der Brücke und am Denkmal für den Gründer der Tümmler-Werke, direkt hinter der Brücke treffen. Der Treffpunkt ist auch gut erkennbar, am Müll der herumliegt und auch am Müll, der unter der Brücke im Flutgraben landet.

„Ich gehe hier ungern lang“, sagt eine junge Frau. „Irgendwie kriegt man von denen immer einen dummen Spruch gedrückt.“ Ein 14-jähriger Schüler gesteht, dass er immer ein wenig schneller an der Gruppe vorbei läuft, weil die ihn schon öfter angepöbelt haben. Und eine Senioren macht, so gut es geht, einen großen Bogen.

Ohne Anzeigen keine Handhabe

Doch was kann man gegen am Wegesrand oder im Stadtgebiet herumlungernde Leute tun? „Nichts, so lange sie keine Straftaten begehen. Es gibt kein Verbot sich irgendwo an einem öffentlichen Ort zu treffen. Und Anzeige, die uns eine Handhabe geben würden, liegen uns bisher nicht vor“, sagt Döbelns Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller. „Wir kennen das Problemen und haben mit unseren Ordnungsamtsmitarbeitern ein Auge auf die Truppe. Ein Uniformierter unseres Ordnungsamtes macht dort jeden Tag die Runde und spricht die Jugendlichen auch an.“, sagt Müller. Außerhalb der Dienstzeit schaut die Polizei immer mal nach dem Rechten.

Das bestätigt Kay Kießling, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Döbeln. „Es gefällt uns auch nicht und wir versuchen ein bisschen Einfluss auf solche Gruppen zu nehmen, indem der Streifendienst immer mal vorbeifährt. Für Platzverweise haben wir aber bisher keinen rechtlichen Grund“, sagt er. Auch gibt es bisher keine Anzeigen im Revier. Bei der Gruppe handelt es sich um junge Erwachsene, einige seien der Polizei durchaus bekannt. „Einige haben nichts zu tun und offensichtlich auch nicht so richtig gelernt, sich in der Öffentlichkeit zu benehmen. Doch noch werden Grenzen dabei nicht überschritten, die uns zum eingreifen zwingen“, so Kay Kießling. Drogen spielten wohl an der Stelle keine Rolle. In Döbeln gebe es zwar eine polizeibekannte gefestigte Drogenszene, die agiere aber nicht offen sichtbar im Stadtgebiet.

Kaufland hat ein Auge drauf

„Uns ist sehr daran gelegen, dass sich unsere Kunden wohlfühlen. Deshalb haben wir auch das Umfeld unserer Filialen im Blick“, sagt Andrea Kübler von der Pressestelle bei Kaufland. Dass vor dem Warenhaus in der Döbelner Schillerstraße fast täglich junge Leute aufhalten, von denen sich Kunden teilweise belästigt fühlen, ist auch für das Unternehmen unangenehm. „So lange sich die Leute auf unserem Betriebsgelände aufhalten, gilt unsere Hausordnung und wir haben das Hausrecht“, sagt dazu Marcel Heichen, Hausleiter bei Kaufland in Döbeln.

Das Gelände von Kaufland endet an der Fußgängerbrücke zur Innenstadt. Genau dorthin zieht sich die Gruppe zumeist zurück. Dort endet die direkte Handhabe des Unternehmens. „Wir sind damit auch unzufrieden, denn an diesen Treffpunkten bleibt auch immer wieder Müll liegen, den wir dann beseitigen lassen“, so der Hausleiter. Der Sicherheitsdienst des Warenhauses habe die Stelle dennoch immer mit im Blick.

Von Thomas Sparrer