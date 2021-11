„Spindel – Öl“ – Waldheimer Fasching diesmal Open Air 

Waldheim

Die Narren haben den Segen des Gesundheitsamtes. Die große Faschingsfete des Spindelfaschingsclubs Waldheim/Hartha (SFC) kann auf dem Festplatz am Waldheimer Kreuzfelsen steigen. Wegen Corona hat der SFC diese Veranstaltung ins Freie verlagert. Bedingung ist allerdings: Es kommen höchstens 1000 Gäste rein. Und natürlich gelten auch noch weitere Hygienebestimmungen. So gilt die 3G-Regel. Zutritt haben also nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen. Zudem gibt es eine Kontaktnachverfolgung digital über die Corona WarnApp, die LucaApp oder analog per ausgefülltem Zettel.

Das aktuelle Saisonmotto passt bestens zur Auftaktveranstaltung zur 49. Saison unter freiem Himmel. „Bei Sonne, Sturm und Schnee – ist für Euch da... Der SFC!“ Die Vorbereitungen auf die Party liefen unter Corona-Bedingungen etwa anders ab, als in pandemiefreien Zeiten. So übten die Mitwirkenden wie Funkengarde und Darsteller der Sketche meist im kleinen Rahmen zu Hause, weil größere Proben nicht stattfinden konnten. Noch in dieser Woche liefen die Proben auf Hochtouren. In der vergangenen Saison hatte der SFC seine fünfte Jahreszeit ins Internet verlagert und die Abendveranstaltungen abgesagt. „Der SFC ist ganz gewiss dieses Jahr im Home-Office“, lautete das Motto der 20/21er Saison.

Nun wieder aber wieder live gefeiert in Waldheim, mit Essen und Trinken sowie einem kulturellem Programm. Einlass zum Faschings-Open-Air am Sonnabend ist ab 16.30 Uhr, die Feier beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Von Dirk Wurzel