„Sport frei!“ in Döbeln-Nord

Die Halle ist fertig. Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2020 aber mit einem ein Jahr Verspätung hat das Schulzentrum in Döbeln-Nord nun eine Sportstätte für den Unterricht. Auch dem Vereinssport steht die neue Einrichtung offen.

Für die Verzögerung kann die Stadt Döbeln allerdings nichts. Es gab Probleme mit der Fensterfirma. Eine motorbetriebene Anlage öffnet und schließt die Fenster. Allerdings fehlten die notwendigen Zertifikate, die die Sicherheit bescheinigten. Um die Fertigstellung nicht noch länger zu verzögern, unterzog die Stadt die Fensteranlage selbst den entsprechenden Tests, wie Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) berichtet. So ist de Betriebssicherheit gewährleistet

„Der Ärger mit den Fenstern hat unsere ganze Terminkette durcheinander gebracht“, sagt Regina Hlozek vom Hochbauamt der Stadt Döbeln. Sie hat das Projekt „Zweifeldturnhalle“ betreut.

Eigentlich müssen jetzt nur noch die Fensterputzer ran. „Sie kommen Montag früh um 6 Uhr“, sagt Hallenwart Frank Finke. Er hat sich bereits in der Endphase der Bauarbeiten mit seinem Job und dem Objekt, das er betreut, vertraut gemacht. Sportler kamen auch schon vorbei. „Was die Vereine sehr erfreut, ist die Musikanlage“, sagt Frank Finke. Darüber hinaus hat Döbelns neuer Sporttempel Fußbodenheizung, sodass keine Heizkörper mehr stören. Der Mehrzweckraum ist für sportliche und nichtsportliche Aktivitäten nutzbar, beispielsweise können hier die Judoka trainieren.

Wettkampfbetrieb vor Zuschauern ist nur bedingt möglich, da die Halle keine Zuschauerplätze hat. Das ist allerdings so gewollt. Die Ausstattung kann sich sehen lassen. Die Basketballkörbe für das große Spielfeld sind an die Decke angehangen und werden bei Bedarf herunter geklappt. Ähnlich funktioniert das mit den Ringen fürs Turnen. Sportgeräte wie Barren und Böcke haben Rollen, die Tore für Fußball und Handball ebenso. Vier Tonnen schwer ist der Vorhang, den man herunter lassen kann, um die beiden Felder zu trennen.

„Wir sind so zufrieden und konnten alles durchsetzen, was die Ausstattung angeht“, sagt Gisbert Raasch, Sportlehrer und stellvertretender Schulleiter der Oberschule in Döbeln-Nord. Er lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt Döbeln als Schulträger. „Wir können hier alles machen, was im Lehrplan steht.“ Bisher mussten die Nord-Schüler zum Sportunterricht in die Burgstraßen-Halle. Das ist dank des Neubaus nun nicht mehr nötig. Zumindest theoretisch, denn aufgrund schulinterner Abläufe vorübergehender Natur passen es im neuen Schuljahr die Hallenzeiten nicht so recht, sodass ein Teil des Sportunterrichts der Oberschule weiterhin an der Burgstraße stattfindet.

Der Hallenneubau ist ein Millionenprojekt der Stadt Döbeln. Rund 4,5 Millionen Euro soll dieser kosten. 2,5 Millionen Euro trägt die Stadt Döbeln. 1,7 Millionen Euro steuert der Freistaat Sachsen als Fördermittel bei. Die alte Halle aus den 1980er Jahren bleibt Sven Liebhauser zufolge vorerst in Betrieb.

