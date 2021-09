Sport frei – Jugend adieu in Leisnig?

Leisnig

Dieses Projekt bewegt die Jugend. Vor allem die jungen Leute des Vereins Alternatives Jugendzentrums (AJZ) sowie welche aus dessen Umfeld. Denn das Gebäude des AJZ will die Stadt abreißen. Aber nicht, ohne für Ersatz zu sorgen. Die AJZ-Freunde waren sehr zahlreich erschienen zur Vorstellung der ersten Pläne des Projekts, den Sportkomplex an der Chemnitzer Straße zu einem Sport -und Freizeitkomplex umzubauen, finanziert mit Fördergeld aus dem Bundesprogramm Kultur, Jugend, Sport.

Veronika Bellmann beschwört

„Die Antragsfristen waren eng, da war eine Diskussion in dieser Größenordnung vorher nicht möglich“, sagte Veronika Bellmann am Ende einer lebhaft-kritischen Debatte, die überwiegend die AJZ-Jugend bestritt. Die CDU-Bundestagsabgeordnete hatte sich dafür eingesetzt, dass die rund 2,34 Millionen Euro Fördergeld nach Leisnig fließen. „Dass es eine kontroverse Diskussion gibt, macht die Stadt aus. Wir sollten die Chance aber nutzen. Ich bitte Euch, lasst es nicht umsonst gewesen sein“, beschwor die Abgeordnete die Leute geradezu, am Vorhaben. mitzuwirken.

Thomas Schröder erklärt

Das will nämlich die Stadt Leisnig. Deren Vertreter, Bürgermeister Tobias Goth (CDU) und Bau -und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder, betonten dies mehrfach. Sahen sich zuvor aber deutlichen Vorwürfen ausgesetzt: „Abreißen und neu bauen – und da reden Sie von Nachhaltigkeit. Das ist nicht nachhaltig“, sagte ein Diskussionsteilnehmer, der augenscheinlich aus dem Umfeld AJZ kam, zu Bürgermeister Tobias Goth.

Er hatte zuvor das Vorhaben vorgestellt. Demnach ist es geplant, den jetzigen AJZ-Bau abzureißen, für den VfB Leisnig ein neues Vereinsheim mit Tribüne zu errichten und das Jugendzentrum im frei werdenden Vereinsheim unterzubringen. Natürlich bringt es die Stadt zuvor auf Vordermann. Auf dem Platz des AJZ ist nach dessen Abriss ein Mehrgenerationen-Spielplatz geplant.

Die Lagepläne des geplanten Sport -und Freizeitzentrums in Leisnig zeigen in der Draufsicht, wo das AJZ hin soll. Quelle: Stadtverwaltung Leisnig

Thomas Schröder erklärte, weshalb sich das Gebäude nicht sanieren lässt, in dem das AJZ derzeit untergebracht ist. „Ich habe mal einen Bauantrag von 1957 in den Akten gefunden. Das Gebäude wurde in Holzständerbauweise errichtet und ist mit Asbestplatten verkleidet.“ Sowohl der gefährliche Baustoff Asbest als auch der Brandschutz sind aus Sicht der Bauverwaltung Knockout-Kriterien für eine Sanierung. „Ich weiß, da hängt viel Herzblut dran, steckt viel Arbeit drin. Aber es geht nicht anders“, sagte Thomas Schröder. Das überzeugte nicht jeden und aus den Reihen der Versammlungsgäste kam die Forderung, das Gebäude gemeinsam mit einem Baugutachter in Augenschein zu nehmen.

Für den Leiter des Bau -und Ordnungsamtes hat der anvisierte neue Standort für das Jugendzentrum noch einen weiteren Vorteil. „Der Lärmschutz ist dort viel besser. Junge Leute sind doch auch mal laut, waren wir ja selber damals. So wird es dort auch möglich sein, Veranstaltungen nach 22 Uhr stattfinden zu lassen.“ Bürgermeister Goth versprach, die Jugendlichen einzubeziehen in die Planung des neuen AJZ. Er sicherte ihnen zu, ihnen die Grundrisse des VfB-Vereinsheims zukommen zu lassen, damit sie sich Gedanken über die Einrichtung machen können.

In weiteren Fragen schwang augenscheinlich die Befürchtung mit, Leisnig baut dem VfB was schönes, dann sind die Millionen alle und die Jugend guckt in die Röhre. „Das AJZ ist die zweite Priorität. Wir wollen den Ablauf so gestalten, dass es keine Nutzungsunterbrechung gibt“, sagte Thomas Schröder.

Was Tobias Goth „schade“ findet

Die Veranstaltung erweckte den Anschein, es gehe nur ums AJZ. Das ist aber nicht der Fall. Mehrere Sportvereine, darunter auch die Leisniger Bogenschützen, und der Fasching profitieren davon. Natürlich, und das stritt auch der Bürgermeister nicht ab, ist der VfB der Hauptnutznießer, wenn er einen neuen Kunstrasenplatz für das Ganzjahrestraining, eine neue Tribüne samt Vereinsheim bekommt.

Manchem Leisniger gefallen die Pläne offenbar überhaupt nicht. So bezeichnete sie Rainer Künstler, Vorsitzender des SV Leisnig, ganz offen als „Rotz“. Man solle das viele Geld doch lieber für die Sanierung anderer Sportstätten verwenden, wie zum Beispiel die Saxonia-Turnhalle. Die liegt aber nicht in der Förderkulisse, sagte Thomas Schröder. „Das als ,Rotz’ zu bezeichnen, finde ich schade“, sagte Bürgermeister Goth.

Von Dirk Wurzel