Döbeln

Es ist ein wiederkehrendes Ritual: Gegen Ende des Jahres veröffentlicht der Audio-Streamingdienst Spotify seinen Jahresrückblick „Spotify Wrapped“. Die weltweit mehr als 381 Millionen Nutzerinnen und Nutzer können sich dann anschauen, welche Lieder und Künstler sie in diesem Jahr am häufigsten gehört haben.

Spotify schlüsselt diese Statistiken jedoch nicht nur für Einzelpersonen auf, sondern ebenso für größere Städte ab 20.000 Einwohnern. Die DAZ fragte deshalb bei Spotify an und hat einen Blick in die Statistik für Döbeln geworfen.

Deutsch-Rap in Döbeln am beliebtesten

Und die zeigt, dass die Döbelner vor allem Rap hören – und zwar aus Deutschland. In den Top 10 der meistgehörten Künstler finden sich gleich sieben Deutschrapper. Die Nummer eins ist dabei der Hamburger Rapper Bonez MC (vier Millionen monatliche Hörer), der auch die deutschlandweite Statistik anführt.

Auch zwei internationale Künstler dabei

Mit den US-amerikanischen Rappern Lil Peep (Platz 3) und Juice WRLD (Platz 10) schafften es zwei internationale Stars in die Döbelner Rangliste. Beide starben 2017 beziehungsweise 2019 mit gerade einmal 21 Jahren an einer Medikamenten-Überdosis. Doch ihre Lieder überdauern ihren Tod. Einziger Künstler außerhalb des Rap/Hip-Hop-Genres ist die Gruppe VIZE (Platz 9), die sich der elektronischen Tanzmusik zuordnen lässt.

Top-Künstler in Döbeln 2021 1. Bonez MC 2. Ufo361 3. Lil Peep 4. Capital Bra 5. RAF Camora 6. Luciano 7. Kontra K 8. Sido 9. VIZE 10. Juice WRLD

Bezüglich der Lieblingssongs ähnelt sich der Musikgeschmack in Döbeln und Deutschland. Gleich sechs Lieder, die in Döbeln am häufigsten gestreamt wurden, finden sich auch in den Top 10 der bundesweit gehörten Titel.

„Ohne dich“ ist der Top-Song in Döbeln und Deutschland

Der Lieblingssongs war 2021 – in Döbeln ebenso wie in Deutschland – „Ohne Dich“ von KASIMIR1441, badmómzjay und WILDBWOYS. Das Lied stand vier Wochen an der Spitze der deutschen Single-Charts. Auf Spotify wurde es bislang insgesamt 87 Millionen Mal gestreamt.

Interessant: Anders als bei den Künstlern ist die Auswahl bei den Top-Songs nicht so stark auf Rap fokussiert. So schaffte es „The Business“ des niederländischen DJs Tiësto in Döbeln auf den zweiten Platz. Auch der Coversong „Beggin’“ der italienischen Rockband Måneskin, die in diesem Jahr den Eurovision Song Contest gewann, ist vertreten (Platz 8). Ebenso wie der frühere Teenie-Schwarm Justin Bieber mit dem Titel „Stay“ (Platz 6).

Top-Songs in Döbeln 2021 1. „Ohne Dich“ von KASIMIR1441, WILDBWOYS, badmómzjay 2. „The Business“ von Tiësto 3. „Auf & Ab“ von Montez 4. „Wellerman - Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix“ von 220 KID, Billen Ted, Nathan Evans 5. „Friday - Dopamine Re-Edit“ von Dopamine, Mufasa & Hypeman, Nightcrawlers, Riton 6. „Stay“ von The Kid LAROI & Justin Bieber 7. „Sommergewitter“ von Pashanim 8 „Beggin“ von Måneskin 9. „Astronaut In The Ocean“ von Masked Wolf 10 „Madonna“ von Apache 207 & Bausa

Von Simon Ecker