Rosswein

Fünf Hunde zieren seit dieser Woche das Trafohäuschen an der Roßweiner Hundewiese. An die Wand gesprüht haben die die Teilnehmer des Graffiti-Workshops vom Bürgerhaus. In gerade einmal drei Tagen entstand das Graffiti an dem Gelände auf der Uferstraße. „Da waren wir auch überrascht“, sagt Franziska Riede...