Spucktest statt Stadtfest: Wie zwei Döbelner Unternehmer ihre Testzentren wieder aus dem Boden stampfen

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ihr bestes. Doch die letzten Tage waren auch für sie nicht schön.“ Tino Poitzsch und sein Geschäftspartner Michael Köhler sind gerade im Dauereinsatz. Eigentlich sind die beiden Inhaber der Eventcateringfirma „Betreutes Trinken“. Sie organisieren Feste und Märkte, sind mit Schaustellern, fahrenden Händlern und Musikern eng vernetzt. Seit Corona ist aus dem „Betreuten Trinken“ das betreute Testen geworden. Denn um ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen, hatten sich die beiden Unternehmer als Betreiber von Corona-Schnelltestzentren in der Region beworben und kurzfristig eine entsprechende Logistik aufgebaut. Ende Juni wurden die meisten Testzentren geschlossen. Die Logistik, dazu das Personal und die angemieteten Bürocontainer wurden zurückgefahren.

Bis zu 550 Testwillige pro Tag

In Döbeln blieb das Schnelltestzentrum neben dem Edeka-Markt auch wegen der Nähe zum Freibad und der Innenstadt als einziges erhalten. Seit ein paar Wochen wird es überrannt. Zwischen 450 und 550 Testwillige kamen zuletzt pro Tag. „Wir sind von der Politik überfahren worden. Schnell und ohne Vorwarnung kamen die Bürgertests zurück und dazu noch die Pflicht der Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter testen lassen müssen. Die rannten uns nun alle die Bude ein“, sagt Tino Poitzsch. Viel Missmut haben die Mitarbeiter von den Wartenden zu hören bekommen. „Aber die meisten haben auch gesehen, dass wir in dieser Situation unser Bestes geben“, sagt Tino Poitzsch. Hinter den Kulissen rödelten Michael Köhler und er, um die im Juni aufgelöste Testlogistik schnellstens wieder auf die Beine zu bringen. Beim Gesundheitsamt wurde eine Neubeauftragung beantragt, parallel ging man auf Mitarbeitersuche. Nicht alle aus den im Juni aufgelösten Teams waren wieder greifbar. Neben der Genehmigung, die zwei Wochen brauchte, gab es noch ein anderes Problem: die angemieteten Container, wie der vom Drive-Inn-Testzentrum bei Marktkauf, wurden zurückgegeben. Zwischenzeitlich haben aber wegen Corona viele Firmen ihre Mitarbeiter aus zu engen Büros durch das Anmieten von Bürocontainern separiert. „Statt zu mieten, haben wir auf die Schnelle einen gebrauchten Bürocontainer kaufen müssen“, sagt Michael Köhler.

Seit dem Wochenende steht der Container. Seit Montagmorgen läuft der Testbetrieb. Bis Mittag zunächst noch verhalten. „Ich war in der Innenstadt und habe den Leuten, die an unserem Testzentrum in der Schlange standen, den Tipp gegeben, dass es oben im Gewerbegebiet gerade schneller geht“, sagt Tino Poitzsch. Am Dienstag pegelte sich der Betrieb dann ein. Im Stadtzentrum wurden die Schlangen kürzer.

Marian Redl reicht einer Testkundin das Blatt mit der Nummer ihres Tests und dem Abrufcode. Quelle: Sven Bartsch

Anstehen im warmen Auto

Margarethe Schwarz freute sich am Dienstag, direkt im Auto sitzend zum Testen vorfahren zu können. „Da steht man nicht frierend in der Schlange, sondern sitzt warm und trocken im Auto. So hält man auch mal aus, wenn der Andrang größer ist“, sagt die 58-Jährige. Dafür steht jetzt Marcus Zimmer in der Kälte, aber zumindest unter dem schützenden Pavillondach im Trockenen. Er nimmt die Krankenversichertenkarten der Testwilligen entgegen, notiert eine Kontaktnummer und reicht die Speichelröhrchen für den Spucktest ins Auto. Im Container liest Marian Redl die Karten ein, druckt zwei Zettel mit einer Nummer und einem QR-Code aus – einer kommt zum Teströhrchen. Der andere Zettel dient den Getesteten zum späteren Abruf des Ergebnisses. Ronny Schmidergall sitzt in der Laborecke und testet die Speichelproben. Für jeden Test läuft ein Timer. Dann wird abgelesen und das Ergebnis per Zuruf an Marian übermittelt, der es in den Computer für den späteren Online-Abruf eingibt. Das Trio wirkt dabei eingespielt. Marian Redl und Marcus Zimmer waren schon bis Juni an Bord. Ronny Schmidergall kam neu ins Team, nachdem er einen Testlehrgang absolviert hatte.

Testzentrum bald in der HarthArena

Am Mittwoch wollen Michael Köhler und Tino Poitzsch in Roßwein auf dem Markt einen Testbus in Betrieb nehmen. In Leisnig steht der Bus ab Mittwoch wieder bei Rewe für die kostenlosen Bürgertests. Auch in der HarthArena wollen die beiden Unternehmer in wenigen Tagen ein solches Schnelltestzentrum einrichten, um mit ihrem täglichen Angebot die beiden örtlichen Apotheken zu entlasten. Weitere Testzentren betreiben beide zudem in Ostrau, Lommatzsch und Grimma.

So haben die Schnelltestzentren geöffnet.

