Staatsanwalt klagt zwei Polen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls an

Ostrau/Chemnitz

Sie sollen unter anderem in Ostrau in einem Metalverarbeitungsbetrieb Werkzeug gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat gegen zwei 38-jährige beziehungsweise 42-jährige polnische Staatsangehörige Anklage wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in sieben Fällen erhoben.

Ihnen wird zur Last gelegt, zwischen dem 14. Februar und dem 16. Februar dieses Jahres von Polen nach Deutschland eingereist zu sein, um hier Werkzeug und Baumaterialien von Firmengeländen oder aus Fahrzeugen zu entwenden. Sie beabsichtigten, das Diebesgut anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen und dadurch Einkommen für ihren Lebensunterhalt zu erzielen.

Anzeige

Hinweis einer Sicherheitsfirma

Aus drei in Beilrode, Oschatz und Lübbenau abgestellten Transportern stahlen die Angeschuldigten Werkzeug im Gesamtwert von rund 23 500 Euro, von dem Gelände dreier Firmen in Torgau Werkzeug und Baumaterialien im Gesamtwert von rund 6 700 Euro, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Weitere LVZ+ Artikel

Nach dem Hinweis eines Mitarbeiters einer Sicherheitsfirma wurden die Angeschuldigten am 16. Februar gegen 2 Uhr morgens durch die Polizei auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Sie waren gerade dabei, verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von 2 100 Euro, die sie zuvor vom Gelände eines Metallverarbeitungsbetriebes in Ostrau entwendet hatten, in ihrem Fahrzeug zu verstauen.

Angeklagte sitzen in Untersuchungshaft

Die beiden Angeschuldigten befinden sich seit dem 17. Februar in Untersuchungshaft.

Das Gesetz sieht für gewerbsmäßigen Diebstahl eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren vor, so dass im Falle einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in sieben Fällen mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe zu rechnen ist.

Ein Hauptverhandlungstermin vor dem Amtsgericht Chemnitz steht noch nicht fest.

Von daz