Staatsanwaltschaft beendet Theater um Maskenfahrt in Döbeln

Döbeln/Chemnitz

Beinah hätte auch dieser Fall die Bußgeldrichterin am Amtsgericht Döbeln beschäftigt. Sie verhandelte bisher fünf Einsprüche, die die Bußgeldbehörde wegen Autofahrens mit Maske erlassen hatte. Und Nikola Turkaljs Maskenfahrt hatte gute Chancen, der sechste Fall zu werden.

Der 63-Jährige hatte im Februar seine 80-Jährige Nachbarin vom Krankenhaus abgeholt. Weil sie zur Risikogruppe gehörte, trug er auf Anraten der Krankenschwester eine Schutzmaske. Mit ein paar Km/h zuviel blitzte ihn das Ordnungsamt, deren Messbediensteter in Döbeln-Nord auf der Lauer lag. In der angelegten Schutzmaske sah die Behörde einen Verstoß gegen Paragraf 23 der Straßenverkehrsordnung. 88,50 Euro zahlen, 60 Euro Geldbuße, 25 Euro Verfahrenskosten und 3,50 Euro Auslagen. Bei tateinheitlich begangenen Ordnungswidrigkeiten wird nur der schwerste Verstoß geahndet, was aus Sicht des Ordnungsamtes die Maske im Gesicht des Fahrers ist, die eine verbotene Vermummung nach Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung sei.

Außer Spesen nichts gewesen

Dagegen legte Nikola Turkalj Einspruch ein. Rechtswanwalt Martin Göddenhenrich half ihm dabei. Der Jurist war über das Wirken des Ordnungsamtes so empört, dass er pro bono tätig wurde. Eigentlich hätte die Stadt das Döbeln das Bußgeld selbst zurücknehmen können, weil für Ordnungswidrigkeiten kein Amtsverfolgungsgrundsatz gilt, wie für Straftaten mit Ausnahme der absoluten Antragsdelikte. Aber die städtische Ordnungsbehörde gab das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Chemnitz ab – das ist verfahrensrechtlich so vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft legt die Sache dann entweder dem Gericht zur Entscheidung vor. Oder macht Folgendes: „Von der Verfolgung wird gemäß Paragraf 47 des Ordnungswidrigkeitengesetz abgesehen“, zitiert Martin Göddenhenrich aus dem Einstellungsbeschluss. Nikola Turkalj hat gewonnen. Der Geschwindigkeitsverstoß ist gleich mit vom Tisch. Außer Spesen nichts gewesen heißt es dagegen für das Döbelner Ordnungsamt.

Nikola Turkalj jetzt happy

Jener Paragraf 47 regelt, das Ordnungswidrigkeiten nach „pflichtgemäßen Ermessen“ zu verfolgen sind. Jemand, der seine Mitfahrerin schützt, indem er eine Maske trägt, sollte dafür nicht unbedingt ein Bußgeld aufgebrummt bekommen. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ausgang. Die Judikative hat die Exekutive ausgebremst“, sagt Rechtsanwalt Göddenhenrich. Er hatte in diesem Fall stets auf das Opportunitätsprinzip verwiesen – das pflichtgemäße Ermessen. Ein Rechtsgrundsatz, der im Döbelner Ordnungsamt offenbar unbekannt ist. Der ehemalige Bußgeld-Betroffene ist happy. „Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass die Staatsanwältin das menschlich korrekt gesehen hat“, sagt Nikola Turkalj und dankt allen, die ihn unterstützt haben. Er betont, eine gefährdete Person geschützt zu haben. „Ich habe große Angst vor Corona.“ Übrigens: Eine Woche nach seiner Maskenfahrt hatte sich die Rechtslage geändert. Das Masketragen war nun Pflicht, wenn mehrere Personen im Auto sitzen. Nikola Turkalj hatte dem bereits vorgegriffen.

Von den fünf Bußgeld-Einsprüchen im Amtsgericht stellte die Richterin drei Verfahren ein. In zwei Fällen verurteilte sie die Betroffenen.

Von Dirk Wurzel