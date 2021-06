Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Sexualstraftat in Hainichen

Hainichen/Chemnitz

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Chemnitz ist dieses Sexualdelikt in Hainichen vom 31. März aufgeklärt. Wie Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, die Pressesprecherin der Behörde, nun mitteilt, hat diese Anklage zum Jugendschutzgericht des Amtsgerichtes Chemnitz erhoben. Dem 33-jährigen Somalier liegt Vergewaltigung, versuchter sexueller Missbrauch eines Jugendlichen und Körperverletzung zur Last.

Der Mann wird beschuldigt, einen 14-jährigen Jungen zur Vornahme sexueller Handlungen aufgefordert und ihm hierfür Geld angeboten zu haben. Nachdem der Junge dies abgelehnt hatte, habe der Angeschuldigte gegen den erkennbaren Willen des Jungen erhebliche sexuelle Handlungen an dem Geschädigten vollzogen. „Die hierdurch erlittenen Verletzungen nahm er zumindest in Kauf“, so die Oberstaatsanwältin.

Erst als Anwohner auf das Geschehen, das sich unter einem Hochparterrebalkon in einem Wohngebiet zutrug, aufmerksam wurden, ließ der Angeschuldigte von dem Jungen ab und flüchtete. Er konnte jedoch noch am selben Tag festgenommen werden und befindet sich seither ununterbrochen in Untersuchungshaft. Bislang hat er sich zu den Tatvorwürfen nicht eingelassen.

Einzelheiten zum Tatgeschehen teilt die Staatsanwaltschaft aufgrund des Opferschutzes nicht mit. Im Falle einer Verurteilung droht dem Afrikaner aber eine langjährige Haftstrafe. Der Strafrahmen bei Vergewaltigung beginnt bei zwei Jahren Haft.

Von daz