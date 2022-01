Staatsanwaltschaft ermittelt nach Explosion gegen Döbelner Mieter

Döbeln

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt nach der Explosion im Mehrfamilienhaus Schillerstraße 33 in Döbeln gegen einen 31 Jahre alten Mann aus Döbeln. Er steht im Verdacht, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, sagt auf Nachfrage von lvz.de: „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Zeugen und der Beschuldigte konnten noch nicht vernommen werden.“

Bei dem 31-Jährigen handelt es sich um den Mieter der Erdgeschosswohnung, in der die Explosion offenbar ausgelöst worden war. Der junge Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wird gegenwärtig noch immer in einem Krankenhaus behandelt. Nach Informationen von lvz.de soll es in der Wohnung wie in einem Labor ausgesehen haben. Angaben zufolge befanden sich in der Wohnung diverse chemische Substanzen. Wie es genau zur Explosion kam, ist noch nicht bekannt. Ein weiterer, 56 Jahre alter Bewohner der ersten Etage des Hauses ist bei der Explosion ebenfalls schwer, ein zu dem Zeitpunkt vorbei fahrender Autofahrer (38) leicht verletzt worden.

Die Wucht der Explosion am Montag, 14.30Uhr, an der Schillerstraße war so stark, dass an der Bausubstanz des Wohngebäudes erheblicher Schaden entstand, mehrere Fensterscheiben zu Bruch gingen, Autoscheiben von Fahrzeugen auf der Straße barsten und Blumenstöcke über die Fahrbahn flogen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ist ein gemeingefährliches Verbrechen, für das das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem bis 15 Jahren vorsieht, wenn die Tat vorsätzlich begangen wurde. Für die fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor.

Von Dirk Wurzel und Olaf Büchel