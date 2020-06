Staatsminister stellt Scheck über 300.000 Euro für Harthaer Schulen aus

Hartha

Die Tinte unter der Förderzusage war kaum trocken, da rückte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) schon mit einer neuen Idee raus. „Wir sind schon an einer Bewerbung für das nächste Projekt dran“, verriet das stolze Stadtoberhaupt nach der feierlichen Verleihung des Simul-Plus-Wettbewerbs des Landes Sachsen. Doch am Freitag sollte erst mal ein anderer Preis in Empfang genommen werden.

300.000 Euro gibt es für das Vorhaben der Stadt Hartha gemeinsam mit Martin-Luther-Gymnasium und Pestalozzi-Oberschule den naturwissenschaftlichen Zweig an den beiden Schulen auszubauen. Geplant ist dazu eine Kooperation mit dem Kurt-Schwabe-Institut (KSI) aus Meinsberg. Schüler sollen dann ab nächstem Jahr zum Beispiel die Möglichkeit haben, am KSI zu hospitieren und tiefere Einblicke in die Arbeit und Wissenschaft des Instituts bekommen. Außerdem ist der Kauf eines besonders hochauflösenden Mikroskops geplant.

Anzeige

Zu Besuch am Martin Luther-Gymnasium waren deshalb unter anderem Thomas Schmidt ( CDU), Staatsminister Regionalentwicklung, sowie der Leiter des KSI, Professor Michael Mertig. Beide stimmten sie mit Schulleiterin Heike Geißler überein, welche Bedeutung das Projekt für die Region habe. „Unser Ziel war es, in Mittelsachsen damit hervorzustechen“, sagte Geißler dazu. Schule sei oftmals zu verkopft und theoretisch. Das nun gemeinsam mit dem KSI angestrebte Vorhaben ändere dies. KSI-Leiter Mertig ging sogar einen Schritt weiter: „Wir bilden hochqualifizierte Menschen in der Region aus, die in den kommenden Jahre sogar bei uns im Institut und auch sonst vor Ort eine gute Perspektive haben.“

Weitere LVZ+ Artikel

Von Max Hempel