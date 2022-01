Stabile Zahlen, gesichertes Filialnetz – so agiert die Sparkasse Döbeln 2022

Döbeln

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Döbeln hat die die Verträge der beiden Vorstände Uwe Krahl und Thomas Gogolla nach fünf Jahren um weitere fünf Jahre bis 2027 verlängert. Das Kreditinstitut zählt deutschlandweit zu den Top-Sparkassen. Während andere sächsische Sparkassen zum Jahreswechsel ihr Geschäftsstellennetz strafften, hat das Döbelner Kreditinstitut in seine Filialen investiert und auch 2022 einiges vor. Allerdings kämpfen die Döbelner aktuell mit Bürokratie und nerven damit auch die Kunden. lvz.de sprach mit den beiden Vorständen.

Die Sparkasse Leipzig hat ihr Filialnetz gestrafft. Ebenso hat die Sparkasse Mittelsachsen zum Jahreswechsel neun Filialen geschlossen. Müssen sich die Kunden der Sparkasse Döbeln Sorgen machen? Stellt die Sparkasse Döbeln ihre Filial- und Automatenstandorte auch auf den Prüfstand?

Uwe Krahl: Nein. Wir haben seit mehreren Jahren ein stabiles Filialnetz. Dies soll auch in Zukunft so bleiben! Derzeit gibt es in unserem Haus keine Überlegungen, an der aktuellen Struktur etwas zu ändern. Dies gilt zum einen für die Filialen, aber auch für unsere Mitarbeiter. Denn wir sind uns bewusst, dass unser Erfolg maßgeblich von unseren Mitarbeitern und deren guten Kontakten zum Kunden abhängt.

Im Dezember 2021 wurde die umgebaute Filiale in Hartha eröffnet. Welche Pläne gibt es für weitere Geschäftsstellen?

Thomas Gogolla: Der Umbau der Filiale Hartha im vergangenen Jahr und die damit verbundenen Investitionen bezeugen eindeutig, dass wir fest an unsere Region glauben. So auch an den Standort Ostrau. Hier planen wir für das Jahr 2022 eine Umgestaltung des Innenbereiches und eine Anpassung an die aktuellen Anforderungen. Mit diesem Schritt sind unsere Filialen sehr gut ausgestattet und entsprechen dem aktuellen Standard.

Ältere Kunden der Harthaer Filiale beschwerten sich darüber, dass es an den Überweisungsterminals keine Möglichkeit zum Sitzen gibt. Warum?

Uwe Krahl: Die Geräte waren einfach von keinem Hersteller am Markt zu bekommen. Es gibt für ältere Kunden, die nicht die Möglichkeit zum Online-Banken haben, noch die Möglichkeit in ein anderes Kontomodell zu wechseln. Dann können sie einfach ihre Überweisungsbelege zuhause ausfüllen und in der Filiale einwerfen.

Die Erneuerung der Geldautomaten, etwa in Ostrau und Leisnig war aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht ganz unproblematisch. Sind alle Standorte jetzt auf dem modernsten Stand der Technik oder sind weitere Investitionen notwendig?

Uwe Krahl: Ja, die Erneuerung unserer Selbstbedienungstechnik gestaltete sich deutlich schwieriger als in den vergangenen Jahren. So ein Tausch muss regelmäßig durchgeführt werden, um die Geräte auf den neuesten Stand der Technik und der Sicherheit zu heben. In den Vorjahren hat dies stets reibungslos funktioniert. Leider spürten auch wir im Jahr 2021 die weltweiten Lieferengpässe, wodurch es für die Kunden zu Einschränkungen kam. Wir sind froh, dass inzwischen alle notwendigen Geldautomaten getauscht werden konnten. Im Bereich der Selbstbedienungsterminals, welche für Überweisungen und Kontoauszüge genutzt werden, warten wir noch auf die letzten bestellten Geräte. Diese sollen noch im 1. Quartal 2022 getauscht werden. Damit sind wir in allen Filialen auf dem neuesten Stand.

Viele Kunden haben in den letzten Tagen einen dicken Brief mit dem neuen Bedingungswerk erhalten und reagierten genervt. Steigen irgendwelche Preise oder was ändert sich für die Kunden?

Thomas Gogolla: Nein. Hintergrund für das Anschreiben ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 27. April 2021 gegenüber der Postbank. Dieses Urteil hat zu Unsicherheiten in der gesamten Branche geführt. Um diese auszuräumen, erhalten unsere Privatkunden die kompletten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), einen aktuellen Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis sowie die weiteren Bedingungen übersandt. Unsere Kunden müssen diesem Dokument zustimmen, da nur so die Geschäftsbeziehung rechtssicher fortgeführt werden kann. Bisher hatten Kunden die Möglichkeit, den ihnen übersandten Änderungen zu widersprechen. Waren sie mit der Anpassung einverstanden, mussten sie dagegen nicht aktiv werden. Der Bundesverband der Verbraucherzentrale hatte im vergangenen Jahr gegen die Postbank ein Urteil erstritten. In diesem wurde der bisher verwendete sogenannte AGB-Änderungsmechanismus eingeschränkt. Nach der aktuellen Entscheidung muss jeder Kunde jetzt aktiv zustimmen. Stimmt er nicht zu oder versäumt er die Zustimmung, müssen wir prüfen, ob die Geschäftsbeziehung überhaupt fortgeführt werden kann.

Das klingt nach einem Bürokratiemonster. Wie kann diese Zustimmung erfolgen?

Uwe Krahl: Unser Ziel besteht darin, dem Kunden möglichst viele Wege der Zustimmung anzubieten, um den Aufwand auf Kundenseite gering zu halten. Daher können Kunden einfach die im Brief enthaltene Zustimmungserklärung unterschreiben und an uns senden. Aber auch über unsere Mitarbeiter in den Filialen, die Internet-Filiale oder eine Unterschrift auf dem Zusatzblatt am Kontoauszug kann die Zustimmung erteilt werden. 66 Prozent der Online-Banking-Kunden haben bereits per Klick zugestimmt.

Welche Pläne hat die Sparkasse Döbeln für das Jahr 2022?

Uwe Krahl: Vorrangig möchten wir die bereits begonnenen Infrastrukturprojekte für unsere Region fortsetzen. Im Walduferviertel laufen die Erschließungsarbeiten weiter und wir hoffen, dass wir den Zeitplan weiterhin so gut einhalten können. Im Baugebiet Leisnig-Eichbergblick wird nach Vorlage aller Genehmigungen noch in 2022 mit der Erschließung begonnen. Aber auch neue Projekte sind in Vorbereitung. Wie Ihre Zeitung bereits berichtete, planen wir gemeinsam mit der Gemeinde Ostrau die Erschließung eines neuen Baugebietes. Hier werden wir die notwendigen Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde vorantreiben.

Thomas Gogolla: 2022 gibt es noch eine große Veränderung in unserem Haus. Im Rahmen einer vorgezogenen Nachfolgeplanung, haben wir uns entschlossen, die Sparkassen-Versicherungs-Agentur Uwe Hübler zu übernehmen. Seit dem Jahreswechsel werden die Kunden nun von der Versicherungsagentur Döbeln GmbH – einem Gemeinschaftsunternehmen der Sparkasse Döbeln und der Sparkassen Versicherung Sachsen – betreut. Mehr als der Name soll ich für unsere Kunden jedoch nicht ändern. Uwe Hübler und seine Kollegen sind wie gewohnt für unsere Kunden vor Ort. Als Geschäftsführer wird Jürgen Kolbe zusätzlich zu seinen Aufgaben in der Sparkasse aktiv die Agentur leiten. Mit diesem Schritt möchten wir Stabilität für die Zukunft schaffen und wollen auch in den nächsten Jahren sachsenweit den 1. Platz im Versicherungsvergleich aller Sparkassen zu belegen.

Wo stand die Sparkasse Döbeln 2021?

Uwe Krahl: Wir haben unsere Geschäftspläne 2021 mit über 100 Prozent erreicht und können stolz auf das bisher beste Vertriebsjahr zurückblicken. Am Jahresabschluss wird noch gearbeitet. Fest steht aber schon jetzt, dass wir 2021 den höchsten Stand an Kreditausreichungen in unserer Geschichte vorweisen können.

Thomas Gogolla: Mit den sehr guten Ergebnissen im Jahr 2021, zählen wir weiterhin zu den Top-Sparkassen in Deutschland. So werden wir als Vorstand der Sparkasse Döbeln dem Verwaltungsrat eine Ausschüttung an den Landkreis Mittelsachsen empfehlen.

Von Thomas Sparrer