40 000 Euro für Nichts

Seit 2014 versucht die Stadt Döbeln eine Leiche aus ihrem Keller zu befördern. Die liegt schon länger in der Ebersbacher Verwaltungsaußenstelle. Die bis 2011 selbstständige Gemeinde war dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen beigetreten und hatte die Mitgliedschaft an Döbeln vererbt. Der finanziell angeschlagene Verband fand das großartig. Denn zur Begleichung seiner Schulden sollten alle Mitgliedsgemeinden satte Umlagen entsprechend ihrer Einwohner zahlen. Aus 1000 Ebersbachern waren plötzlich 22 000 Döbelner geworden. Zurecht schlug der damalige Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer da auf den Tisch und bot dem Verband die Stirn. Damit lag er richtig. Denn die Bautzener Richter haben der Stadt Mittweida, der es ähnlich erging, Recht gegeben. Döbeln wird die Leiche im Keller nun hoffentlich billiger los. Denn das tragische an der Geschichte kommt zum Schluss: Ebersbach brauchte die Dienstleistungen des Kisa-Verbandes nie wirklich, denn die Stadt Döbeln führte im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft das Einwohnermeldewesen für Ebersbach mit eigener Software aus. Es ging also schon immer um Geld für nichts.

