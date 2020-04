Stadt Döbeln setzt Kurzarbeit in Kitas durch

Döbeln

Da wo sonst 1090 Kinder in den städtischen Döbelner Kindertagesstätten betreut werden und 135 Erzieherinnen und Erzieher arbeiten, sind seit dieser Woche immerhin wieder 103 Kinder in der Notbetreuung. Vergangene Woche waren es 57. In der Woche vor Ostern 42. Deshalb hat Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) schon frühzeitig die Reißleine gezogen. Bei derzeit durchschnittlich nicht mal zehn Prozent Auslastung könne man nicht alle Erzieher mit Vor-und Nachbereitung an Bord halten. Liebhauser meldete für seine städtischen Erzieher Kurzarbeit an und wirkte auch auf die freien Träger ein, für ihre Bediensteten in den nicht städtischen Einrichtungen ebenso Kurzarbeit anzumelden. Das sorgt zum Teil für heftige Kritik.

Stadt soll erheblichen Druck ausgeübt haben

„Ich habe wahrgenommen, dass die Stadt Döbeln auf ihre Mitarbeiter und auf die freien Träger erheblichen Druck ausgeübt hat, damit der Kurzarbeiterregelung zugestimmt wird“, sagt Uschi Kruse, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) in Sachsen. Sie ist der Meinung, dass die Kurzarbeit in den Kindertagesstätten ein falsches Signal sei. Ganz besonders, wenn sie den Freien Trägern von Kindereinrichtungen so aufgezwungen wird. „Der Freistaat Sachsen signalisierte frühzeitig, dass er seine Landesanteile für die Kinderbetreuung in den Kommunen für alle angemeldeten Kinder und nicht nur für die in der Notbetreuung weiter übernimmt. Und auch die Elternbeiträge trägt der Freistaat für den Zeitraum der Corona-Krise. Die städtischen Kostenanteile stehen im gesicherten Stadthaushalt und müssten jetzt eigentlich nicht der Agentur für Arbeit als Kurzarbeitergeld aufgeschultert werden“, findet die Gewerkschafterin. Sie ist darüber sauer, denn viele Erzieherinnen und Erzieher bei den Freien Trägern arbeiten nicht in Vollzeit. Wenn ihr Gehalt monatlich auf 60 beziehungsweise 67 Prozent Kurzarbeitergeld sinkt, sei das prekär.

Gewerkschaft fürchtet größeren Erziehermangel

Für die bei den Kommunen angestellten Erzieher konnten die Gewerkschaften mit dem kommunalen Arbeitgeberverband auf die Schnelle einen Tarifvertrag über die Kurzarbeit abschließen. Der sichert den bei der Stadt angestellten Bediensteten einen Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 95 Prozent der üblichen Bezüge zu. Die Stadt Döbeln stocke auf 100 Prozent auf, so Kruse. Doch die Freien Träger fallen nicht unter diesen Tarifvertrag. Vielmehr greift ein solches Vorgehen auch empfindlich in die Finanzplanung der Freien Träger ein. „Was mich dabei ungeheuer ärgert ist, dass wir bereits einen Mangel an Erziehern haben und der wird bei den Freien Trägern noch größer, wenn wir die Erzieher hier schlechter stellen“, so die Gewerkschafterin.

Liebhauser verteidigt Vorgehen

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser verteidigt sein Vorgehen: „Wir haben uns mit dem Personalrat und Gewerkschaftsvertretern über die Kurzarbeit geeinigt. Mit den Freien Trägern haben wir uns verständigt, dass sie für ihr Personal die gleiche Aufstockung wie in städtischen Einrichtungen erhalten. Da läuft das solidarisch.“

Liebhauser merkt aber an, dass der Elternbeitrag, den das Land übernimmt, etwa 20 Prozent der Kosten eines Betreuungsplatzes ausmacht. Der Landesanteil an den Betreuungskosten liegt bei etwa einem Drittel. Im Durchschnitt 55 Prozent der Kosten eines Kita-Platzes trägt die Kommune aus ihrem Haushalt. Dieses Geld komme aus Gewerbesteuern und anderen rein städtischen Einnahmen und hier rechnet Liebhauser im nächsten Jahr mit deutlich weniger im Stadtsäckel. „Ich hoffe hier einfach auf Verständnis. Denn auch nach Ende der Corona-Krise wollen wir als Stadt unsere Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung weiter solide finanzieren können.“

Das kostet die Betreuung Ein Krippenplatz in Döbeln kostet pro Kind und Monat aktuell 1148,72 Euro. Der Elternbeitrag stieg zuletzt im November von 211,50 Euro auf 229,74 Euro. Der Kindergartenbeitrag liegt bei 106 Euro. Im Hort kostet die Sechsstunden-Betreuung 57,15 Euro. Orientiert wird sich dabei in Döbeln jeweils am unteren Rand des bisher geltenden Mindestsatzes für Elternbeiträge. Der lag bisher immer bei etwa 20 Prozent der Gesamtkosten pro Platz. Knapp 1.900 Kinderbetreuungsplätze hält die Stadt Döbeln aktuell in elf städtischen und acht von Freien Trägern geführten Kindereinrichtungen vor.

