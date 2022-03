Stadt Döbeln spendiert Ausrüstung aus Feuerwehrbeständen für Ukraine

Döbeln

Die Stadt Döbeln ist solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung und stellt aus Beständen der Freiwilligen Feuerwehr dringend benötigte Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Am Donnerstagmorgen übergaben Oberbürgermeister Sven Liebhauser, Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller und Döbelns Gemeindewehrleiter Steffen Janasek Feuerlöscher, Verbandskästen, Stiefel, Bekleidung und andere Ausrüstungsgegenstände in Kleinmockritz an Familie Wolters. Sohn Alexander betreibt in der Ukraine einen Landwirtschaftsbetrieb und bat die über seine Familie in der Region Döbeln um ganz spezielle spenden. Familie Wolters hatte somit in den letzten Tagen einen Spendenaufruf für die Ukraine gestartet. In den kommenden Tagen werden sie mit mehreren Lkw Richtung Ukraine aufbrechen und die Hilfsgüter überbringen.

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser dankte ihnen für ihr Engagement: „Diese Initiative ist sehr wichtig. Wir unterstützen sie nach besten Kräften. Familie Wolters ist in der Ukraine tätig und weiß, welche Unterstützung dort am dringendsten gebraucht wird. Meinen herzlichen Dank für ihre Entschlossenheit.“

Von Thomas Sparrer