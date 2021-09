Stadt Leisnig pachtet Stauraum unterm neuen Aldi

Leisnig

In und um Leisnig steht alles irgendwo anders: Die Marktbuden, die Altstadtfestkulissen, Faschings-Utensilien, der Maibaum und vieles mehr ist dort verstaut, wo die Stadt selber grade Platz hat.

Das Kornhaus gehört dazu. Manche Dinge sind unter freiem Himmel auf dem Bauhof verstaut. Aber auch auf den Dörfern wie in Nicollschwitz, Kroptewitz oder Bockelwitz sind in verschiedensten Räumen Dinge gelagert, die dann zusammengeholt werden, wenn es notwendig ist. Damit ist bald Schluss: Der neue Aldi-Bau an der Leisniger Umgehungsstraße macht es möglich.

Zusätzliches Kellergeschoss

Dieser wächst und wächst. Für dieses Jahr ist noch die Fertigstellung geplant. Doch dort werden zukünftig nicht allein der Lebensmitteldiscounter sowie der Drogeriemarkt DM ihre Waren anbieten. In Leisnig hat das Gebäude, anders als anderswo, nämlich zwei Stockwerke, wobei von der Umgehungsstraße beziehungsweise vom Parkplatz aus nur das Geschoss zu ebener Erde zu sehen ist.

Von der Stadtseite aus existiert noch ein Zugang zum darunterliegenden Kellergeschoss. „Das hat sich wegen der Hanglage ergeben. Die Topografie an dieser Stelle bot sich an, ein Untergeschoss zu bauen“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Von Beginn an war geplant, dass die Stadt die Nutzerin dieser zusätzlichen Räumlichkeiten wird. Damit schlägt die Kommune eine Handvoll Fliegen mit einer Klappe: Die Stadt möchte die bisherigen weit auf dem Gemeindegebiet verstreuten Lagerräume entweder anderweitig verpachten, um Einnahmen zu erzielen. Oder die werden abstoßen beziehungsweise zieht sich die Stadt von dort zurück.

Das komme der seit mehreren Jahren verfolgten Strategie entgegen, dass die Kommune Kosten einspart für die Unterhaltung baulicher Objekte. „Wenn wir stattdessen an einer Stelle alles zusammenziehen können und zumindest den größten Teil der unterzubringenden Dinge an den neuen Räumen in unter dem Aldi konzentrieren, ist uns weitergeholfen“, sagt Goth.

Auch Platz für Vereine

Es geht dabei nicht allein um Utensilien, die von der Kommune für städtische Aktivitäten genutzt oder zur Nutzung vermietet werden. „Auch Leisniger Vereine wie der Heimatverein oder der Faschingsclub brauchen für ihre Utensilien Unterbringungsmöglichkeiten“, so der Bürgermeister.

Die Kommune wird insgesamt rund 2000 Quadratmeter in dem Untergeschoss mieten. Bei einer Raumhöhe von 3,50 Metern könne auch gut in die Höhe gestapelt werden, wo sich das anbietet. Zunächst geht es in der nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt, am 7. Oktober, um den Pachtvertrag. Den schließt die Stadt für die Nutzung des Objektes mit Aldi.

Ob mit dem, was eingelagert werden soll, dann die gesamte Fläche ausgenutzt wird, stehe noch nicht fest. Die Stadt wolle sich auf jeden Fall auch noch die Option offen halten, selbst weiter gewerblich unterzuvermieten.

Von Steffi Robak