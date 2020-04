Stadt Waldheim verbietet offene Feuer

Waldheim

Verbrennen verboten! Streng verboten! Darauf weist die Stadtverwaltung Waldheim die Bürger hin. So herrscht Waldbrandstufe drei und es kam deswegen häufiger Einsätzen der Feuerwehr. So halfen die Waldheimer Kameraden beim Löschen eines Waldbrandes in Gersdorf und waren tags drauf bei einem Bahndammbrand in Heiligenborn im Einsatz.

Jeder darf in Wald gehen

In den Wald können die Leute grundsätzlich gehen. Aber gefährdungsträchtige Arbeiten sind zu vermeiden. Ebenso ist es derzeit verboten, öffentliche Feuerstellen und Grillplätze im Wald zu nutzen. Auch Waldbesitzer, deren Beschäftigte und Jagdausübungsberechtigte sowie Anlieger an Waldgrundstücken sollten Ausnahmen nicht nutzen, die im Paraphen 15 sächsisches Waldgesetz geregelt sind. Die Stadtverwaltung weist zudem daraufhin, dass das offene Verbrennen von Pflanzen -und Gartenabfällen ist Grundsätzlich unzulässig ist. Ausnahmen dazu gibt es nicht mehr und auch Einschränkungen durch Corona rechtfertigen zudem keine Ausnahme. Brauchtums -und Hexenfeuer können derzeit ebenso nicht lodern, weil diese nicht zulässige öffentliche Veranstaltungen nach Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen sind, was vorerst bis zum 3. Mai gilt.

Bei Zuwiderhandlungen hagelt es Bußgeld

Die Stadtverwaltung Waldheim weist zudem daraufhin, dass solche Leute Feuerwehreinsätze bezahlen müssen, die sie vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen. Zuwiderhandlungen gegen Verbrennungsverbote können als Ordnungswidrigkeiten ein Bußgeld nach sich ziehen.

Von Dirk Wurzel