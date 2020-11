Stadt lehnt Tierkrematorium in Roßweins Grüner Aue ab

Roßwein

Seit mehr als zwei Jahren steht die Grüne Aue in Roßwein zum Verkauf. Jetzt lag der Stadt ein Bauantrag für das Objekt an der nordwestlichen Einflugschneise vor, der eine Umnutzung in ein Tierkrematorium vorsieht. Daraus aber wird wohl nichts. Zumindest erteilte der Technische Ausschuss am Donnerstagabend dem Vorhaben des Tierbestatters aus Riesa nicht sein gemeindliches Einvernehmen.

Es gibt schon einen Plan

Denn einerseits möchte die Stadt gern den Charakter des Objekts, eine Ausflugsgaststätte direkt am Radweg, erhalten. Andererseits ist bereits ein anderer Interessent dabei, in der Stadt ein Tierkrematorium anzusiedeln.

Die Stadt hatte dafür vor drei Jahren ein 3355 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“, unterhalb von Rico Söhnels Elektrofirma, an Wolfgang Nietfeld aus Badbergen bei Osnabrück verkauft. Er betreibt die Rosengarten GmbH, die bereits mehrere Kleintierkrematorien mit letzter Ruhestätte für Haustiere in Deutschland betreibt. Die Zustimmung gab es damals unter einer Bedingung, die auch im Kaufvertrag verankert ist: Der zukünftige Eigentümer muss innerhalb von fünf Jahren mit einer Bebauung des Grundstückes beginnen, ansonsten hat die Stadt die Möglichkeit, das Grundstück zurückzufordern.

Drei Jahre sind nun bereits ins land gegangen. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) informierte, dass nun Bewegung in die Sache komme. Der Eigentümer habe zugesichert, dass die Planungen für den Bau bis Mitte 2021 fertig sein sollen, im Jahr darauf dann mit der Errichtung des Tierkrematoriums im Gewerbegebiet begonnen werden soll.

Ausflugsgaststätte soll erhalten bleiben

Geht es nach der Stadt, soll an der Döbelner Straße auch zukünftig ein Ausflugslokal seine Türen für Besucher der Region offen halten. Hans-Peter Benedix, der Rentner ist und seine Grüne Aue ohne großen Druck verkaufen möchte, erklärte auf Nachfrage der DAZ schon am Donnerstagnachmittag, dass der Verkauf an den Interessenten aus Riesa nicht zustande komme, weil die Stadt das Tierkrematorium nicht befürworte. Der 67-Jährige steht aber offenbar bereits wieder in Verhandlung mit anderen potenziellen Käufern.

Erreicht ein Bauantrag die Stadt, kann diese ihr Einvernehmen erteilen oder eben auch nicht. Das letzte Wort bei der Erteilung einer Baugenehmigung hat aber prinzipiell die Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes. Das Veto der Kommune spielt dennoch eine Rolle.

Von Manuela Engelmann-Bunk