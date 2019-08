Hartha

Pferdebücher, „ Harry Potter“, „Warrior Cats“ oder „Die drei Fragezeichen“ – zurzeit wird in Hartha gelesen was das Zeug hält. Die Stadtbibliothek organisierte in Kooperation mit dem Deutschen Bibliotheksverband den Buchsommer in Hartha. In diesem Sommer nehmen 110 Kinder in der Industriestadt teil. Ein paar von ihnen kamen an den vergangenen Dienstagen in die Stadtbibliothek, um sich beim gemeinsamen Buchsommer-Frühstück auszutauschen.

Im Schatten der Stadtbibliothek Hartha sitzen die Kinder um einen Tisch herum. Von 9 bis 10 Uhr frühstücken sie gemeinsam auf der Terrasse. „Heute war das erste Mal, dass wir vorlesen konnten“, erzählt Mitarbeiterin Sophia Wolfram. Drei Bücher lesen die Kinder während der Sommerferien, bei Abgabe bekommen sie einen Stempel in ihr Logbuch, am Ende dann ein Zertifikat.

Frühstück ist keine Pflichtveranstaltung

Einige der acht Kinder, die vergangenen Dienstag beim Frühstück dabei waren, kommen jedes Mal. „Es ist komisch, aber zum Frühstück, das in der Mitte der Ferien liegt, kommen die wenigsten“, berichtet Wolfram. Das sei letztes Jahr schon so gewesen. Das Frühstück ist keine Pflichtveranstaltung und dient dazu, dass die Kinder sich über ihre aktuellen Helden austauschen können. Allerdings besprechen sie natürlich auch, was sie in den Sommerferien erleben.

Die zehnjährige Julia hat sich die ersten drei Harry-Potter-Bände vorgenommen – und geschafft. Pro Woche habe sie einen Band gelesen. „Ich lese immer abends im Bett. Einmal habe ich es geschafft bis 24 Uhr zu lesen“, erzählt das Mädchen. Generell lesen alle gern, auch außerhalb des Buchsommers. Der zehnjährige Finn schmökert am liebsten draußen in der Natur. „Ich finde die Geräusche schön und entspannend. Man hört Grillen und Vögel“, sagt er.

Besucher bleiben länger in der Stadtbibliothek

100 neue Bücher hat die Stadtbibliothek zum Start des Buchsommers bekommen. Alle waren in kürzester Zeit ausgeliehen. „Mir ist aufgefallen, dass sich viele Besucher länger in der Bibliothek aufhalten.“ Die meisten Besucher kommen nicht mehr nur zum Ausleihen dorthin. „Es ist schön zu sehen, dass die Bibliothek ein Ort des Verweilens ist“, sagt Wolfram.

Auch die Buchsommer-Kinder verweilen. Nach dem Frühstück spielen sie die neusten Spiele der Bibliothek. Beliebt sind die XXL-Spiele, in denen die Kinder die Spielfiguren sind.

Manche Kinder bekommen eine Eins in Deutsch

Der Buchsommer endet mit den Sommerferien. Danach können sich die Kinder ihr Zertifikat abholen. Nächsten Dienstag findet das Frühstück zum letzten Mal statt. In manchen Schulen bekommen die Buchsommer-Kids für ihr Engagement eine Eins in Deutsch oder Fleiß. Allerdings verteilt nicht jede Schule Noten für die Sommerferienleistung. „Wir hoffen, dass die Kinder belohnt werden“, so die Mitarbeiterin.

Von Nicole Grziwa