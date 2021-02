Stadtbibliothek Hartha: „Die Kinder fehlen“

Hartha

Für viele Menschen hat sich der Arbeitsalltag im letzten Jahr stark verändert. Homeoffice ist angesagt. Und auch die Freizeit muss dieser Tage anders gestaltet werden. Sport im Verein etwa ist nicht mehr möglich. Doch zumindest die Leseratten kommen weiterhin in Hartha auf ihre Kosten. Trotz Corona und Lockdown – die Stadtbibliothek hat weiterhin geöffnet.

„Die Leute kommen weiterhin, aber wir merken, dass alle zur Zeit sehr zurückhaltend sind“, sagt Andrea Zenker, Leiterin der Harthaer Stadtbibliothek. Die Angst sich durch unnötige Kontakte zu infizieren, sei bei vielen allgegenwärtig, glaubt die Bibliothekarin. Dabei ist in der Bibliothek für Sicherheit gesorgt. „Es darf immer nur eine Person oder eine Familie zur Zeit die Bibliotheken betreten. Und natürlich stehen Desinfektionsmittel bereit und wir Mitarbeiter sitzen hinter Plexiglasscheiben.“ Die großzügigen Öffnungszeiten würden auch trotz der Maßnahmen möglichst vielen Harthaern das Stöbern in den Bücherregalen ermöglichen. „Und die Besucher die kommen, sind auch alle sehr diszipliniert im Umgang mit den Regeln“, sagt Andrea Zenker.

Wer trotz aller Vorkehrungen nicht in die Stadtbibliothek möchte, kann sich auch im Internet Lesematerial ausleihen. „Onleihe“ nennt sich das Angebot. „Seit circa drei Jahren bieten wir das schon an. Rund 30 Bibliotheken aus der Region haben sich zusammengeschlossen und bieten die Online Ausleihe an“, sagt Andrea Zenker. Angeboten werden eBooks und eMagazine, also Bücher und Zeitschriften, die auf einem Tablet oder speziellen eReader gelesen werden können, sowie Hörbücher. „Jeder Kunde der Stadtbibliothek, der bei uns einen Zugang freigeschaltet hat, kann die Onleihe nutzen“, sagt Zenker. Viele täten das auch sehr gerne.

Dass während der Pandemie jetzt aber auf einmal alle zu Leseratten werden, kann Andrea Zenker jedoch nicht bestätigen. „Vor allem die Kinder fehlen zur Zeit und gerade für die ist es wichtig zu lesen.“

Von Tim Niklas Herholz