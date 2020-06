Stadtbibliothek Leisnig: Wenn nicht drinnen, dann draußen

Leisnig

Ein sommerliches Angebot kann neuerdings die Leisniger Stadtbibliothek ihren Nutzern unterbreiten. Auf der Freifläche im Stadtguthof, wo die Bibliothek untergebracht ist, gibt es jetzt einige Sitzgelegenheiten, die für das Lesen der Bücherei-Lektüre genutzt werden können. „In Zusammenarbeit mit dem Kulturbund haben wir Möbel und Sonnenschirme auf der Freisitzfläche aufgebaut. Ab sofort haben Bibliotheksbesucher die Möglichkeit, entliehene Medien bei schönem Wetter dort zu lesen, selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregeln“, sagt Kerstin Otto, Leiterin der Stadtbibliothek.

Zeitungsleser erfreut

Das dürfte besonders die eifrigen Zeitungsleser freuen, schätzt Silke Otto ein. Denn diese werfen gern gleich in der Bibliothek einen Blick in die Tagespresse und andere Zeitschriften, dürfen dies aber unter den aktuellen Auflagen nicht in den Räumlichkeiten. Die Bibo-Chefin: „Momentan ist es nur fünf Nutzern gleichzeitig gestattet, sich ausschließlich zur Medienausleihe in der Einrichtung aufzuhalten.“

Hofcafé vorerst abgesagt

Eine weniger erfreuliche Nachricht kommt vom Kulturbund, er das Stadtgut regelmäßig für Veranstaltungen nutzt. Wegen der Corona-Pandemie kann das eigentlich für Juli geplante Hofcafè nicht ausgerichtet werden. Die Organisatoren um Kulturbundchefin Carla Lichtenstein hoffen, dass die beliebte Veranstaltung im August stattfinden kann.

Von Olaf Büchel