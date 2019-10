Erst Stuhlfabrik wegreißen, dann Bastei sanieren in Leisnig

Leisnig

Seine Größe hat das ehemalige Hotel Bastei an der Leisniger Bergstraße noch bewahrt, der Glanz ist mehr oder weniger am Abblättern. Seitdem die Vorbesitzer aus Altersgründen den Gastronomiebetrieb aufgaben beziehungsweise keinen Nachfolge dafür finden konnten, standen die Zeichen auf Verkauf.

Seit mehreren Jahren ist der Döbelner Bauunternehmer Sven Weißflog Eigentümer des Gebäudes, welches noch immer recht imposant über dem Muldental zu thronen weiß. Und auch mit dem neuen Eigentümer tat sich an dem Haus zuletzt nichts mehr.

Zuletzt hatte es vor geraumer Zeit eine Anfrage in eine öffentlichen Sitzung vom Stadtrat gegeben, ob man denn mit dem Eigentümer nicht mal in Kontakt treten könne. So nach und nach lässt sich die Fassade gehen: Vom früheren Schriftzug „ Bastei“ tanzen einzelne Buchstaben aus der Reihe beziehungsweise fehlen ganz. Momentan und bis auf weiteres werden sie nicht gebraucht. Dass das Haus für irgendetwas bald genutzt wird, deutet sich nicht an.

In der Ratssitzung äußerte Bürgermeister Tobias Goth ( CDU), Weißflog als Basteieigentümer habe sich in den Jahren der großen Flüchtlingsströme vorstellen können, die „ Bastei“ für diesen Sektor zu Wohnzwecken freizugeben. Was sich dann allerdings nicht als nötig erwies. Tatsächlich wurde dieses Gerücht vor Jahren gestreut, schürte gewissen Ängste.

Weißflog selbst sagt dazu: „Wer mich annähernd kennt, kann sich hundertprozentig sicher sein, dass ich auf derartige Dinge nicht spekulieren würde.“

Sven Weißflog sagt nach wie vor, altersgerechtes Wohnung sei für ihn ein perspektivisch machbares Konzept für den früheren Beherbergungskomplex. Das Gebäude in der jetzigen Raumaufteilung biete sich nahezu ideal dafür an und der Ausblick über das Muldental sei nach wie vor einfach nicht zu toppen. Weißflog macht jedoch gleichzeitig einen anderen Nebenkriegsschauplatz auf, und zwar in der Leisniger Unterstadt. Der Rest der früheren Stuhlfabrik träumt dort noch vor sich hin und ist aus Weißflogs Sicht nun nicht mehr zu erhalten. Dabei hatte er die Bausubstanz noch zu retten versucht, indem er das Dach mehrfach reparierte. Lofts, so wie in Döbeln, hätte er mit der Sanierung dort hineinbauen wollen.

Die Hoffnung, dass der Leisniger Wohnungsmarkt, sprich die Mieternachfrage, das hergeben würde, zerschlug sich jedoch. Der alte Backsteinriegel soll weg.

Weißflog hatte nach eigenen Worten mehrfach mit der Stadt Kontakt, um für den Abriss Förderung zu bekommen. „Dreimal ließ ich das Projekt durcharbeiten, legte Pläne auch für die Rekultivierung der Fläche vor. Das kostet schließlich jedes Mal Geld. Und dann hörte ich von der Stadt nie wieder etwas.“

Jetzt hat der Unternehmer eine klare Agenda: Erst geordnete Verhältnisse auf dem Stuhlfabrik-Gelände, und zwar zusammen mit der Stadt. Dann würde er eventuell eine Veranlassung dafür sehen, sich der auch dem früheren Hotel „ Bastei“ zu widmen.

Von Steffi Robak