Leisnig: Verkauf vom Bahnhof scheitert bisher an Preisvorstellungen

Leisnig

Der Bahnhof von Leisnig, einst von der Deutschen Bahn abgestoßen und seitdem im Besitz wechselnder Eigentümer, könnte wieder an die Stadt gehen – nur für kurz, denn dann solle er an einen nächsten Eigentümer verkauft werden. Der stehe bereits in den Startlöchern, berichtet Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder in der jüngsten Ratssitzung. Seine Idee: Drei Einzelobjekte bilden. Die Stadt behält und entwickelt das Hauptgebäude, die beiden „Türme“ rechts und links können jeweils einzeln entwickelt werden. Entschieden ist nichts, lediglich angedacht. Ein Beschluss wurde nicht gefasst. Es geht Schröder wie auch dem Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) offenbar darum, das Thema zunächst etwas kursieren zu lassen. Stand der Dinge: Der momentane Eigentümer Erwin Feurer möchte den Bahnhof verkaufen. Jetzt haben die Räte Sorge, er könne mehr Erlös erzielen, als er vor Jahren dafür aufwandte. Einige Räte behaupten, Feurer habe am Gebäude nichts gemacht – was nicht wahr ist – andere Räte rücken das wiederum gerade. Fakt ist: Der Elan des Schweizers ist nicht kompatibel mit dem Leisniger real existierenden Pessimismus. Dazu taten ständige Einbrüche ihr Übriges, um Feurers Tatendrang und seinen Glauben an eine ausreichende Zahl optimistischer Mitstreiter zu brechen. Dass Feurer seine Enttäuschung darüber auch spüren ließ, ist eine nicht unbedeutende Facette der Geschichte.

Dabei ist das, was im beschaulichen Leisnig mancher süffisant lächelnd als „Vision“ bezeichnet, nicht so unrealistisch, wie es hinter dem Tellerrand einer mittelsächsischen Kleinstadt erscheinen mag. In Feurers Schweizer Heimat leben vor allem Bahnhöfe an den Überland-Strecken von solchen Initiativen: Werkstätten, Cafés, Begegnungsstätten, geführt mit bürgerschaftlichem Engagement.

Wie nun weiter in Leisnig: Ein mögliches Szenario ist, die Stadt kauft den Bahnhof von Feurer und verkauft schnellstens an einen potenziellen Investor weiter. Bisher sei der Verkauf an Feurers Verkaufspreiserwartungen gescheitert, lässt der Bürgermeister durchblicken. Zahlen bleiben geheim. Wolfgang Rölle ( CDU) sagt: „Wir dürfen nicht mehr dafür ausgeben, als wir mal dafür bekommen haben.“

Von Steffi Robak