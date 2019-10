Saxonia, das Opfer: Sporthallensanierung in Leisnig verschoben

Leisnig

Drei Jahre ist es her, als die Stadtverwaltung Leisnig begann, die Sporthalle Saxonia an der Chemnitzer Straße zu sanieren. Seitdem stehen dort die Arbeiten still. Im aktuelle Stadthaus findet die halle auch nicht statt.

Dabei müsste dort dringend etwas getan werden. Unter anderem – so wird es konkret im Jugendstadtrat angesprochen – riecht es ziemlich stark in den Sanitäranlagen. Doch die Saxonia-Halle wird weiter warten müssen. Der Grund: Arbeiten an anderen Sporthallen ., jedoch auch weitere Investitions-Großprojekte der Stadt schieben sich in der Prioritätenliste an der Sporthalle vorbei nach oben.

Erstmal die Turnhalle an der Schule

Dazu gehört zum Beispiel die Sporthalle an der Peter-Apian-Oberschule. „Diese wurde zuletzt vor 25 Jahren saniert. Wir müssen unbedingt etwas daran machen“, erläutert Der Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). Für November stehen zwei Ratsbeschlüsse an zu Bauarbeiten an dieser Halle, die direkt auf dem Schulgelände steht.

Zuletzt hatten sich die Stadtväter dafür entschieden, die Zimmermann-Sporthalle auf Vordermann zu bringen. Und für die Saxonia-Halle waren zumindest schon einmal Kosten in Höhe von einer knappen Viertelmillion Euro ins Auge gefasst worden. Und immerhin: Der erste Bauabschnitt ist absolviert. Durchs Dach drang bereits Wasser ein.Die Dachhaut ist erneuert, auch die Fenster sind erneuert. Drei weitere Bauabschnitte stehen allerdings noch aus. Goth zählt auf: „Der Hallenfußboden muss erneuert werden. In einem weiteren Bauabschnitt ist es dann die Heizungsanlage, im vierten sind dann die sanitären Anlagen an der Reihe.“

Lindenplatz teurer: Geld umschaufeln

Nicht zuletzt müsse dann auch der latz um die Halle in Ordnung gebracht werden. Bei Veranstaltungen werden dort in die Regel die Fahrzeuge der Besucher geparkt.

Neben den Sportvereinen nutzen beispielsweise auch Kleintierzüchter wie zum Beispiel die Rassegeflügelfreunde die Halle gerne für ihre Ausstellungen.

Aktuell steht die Halle jedoch gar nicht auf dem Sanierungsplan der Stadt. Ein Grund ist zum Beispiel die Sanierung vom Lindenplatz. Goth: „Dafür waren ursprünglich 500 000 Euro veranschlagt worden, jetzt sind wir schon bei rund 800 000 Euro. Derartige Differenzen müssen wir auch ausgeglichen bekommen. Deshalb fallen Projekte wie die Saxonia-Halle hinten runter. Sie ist das Opfer dafür, dass die Stadt die Lindenplatz-Sanierung finanziert bekommt.“

Nebenher ist das illusorisch

Zudem ist die Stadt bei der Hallensanierung finanziell auf sich allein gestellt. Es wird auch noch die Hoffnung darauf gesetzt, dass sich eine geeignete Fördermittelquelle auftut. Die halbe Million für die Halle so nebenbei aus dem Haushalt aufzubringen, das sei nach den Worten des Stadtoberhauptes jedenfalls illusorisch.

Die Saxonia-Halle solle nun im neuen Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2019 /20 einen neuen Platz bekommen. Die Hallennutzer, ob Schüler, Geflügel- oder Sportvereine, müssen so lange noch mit dem jetzigen Standard zurecht kommen.

Von Steffi Robak