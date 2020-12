Stadtgut Hartha: Verkauf steht auf der Kippe

Hartha

Morgen tagt der Harthaer Stadtrat. Erneut wird die Sitzung um 19 Uhr in der Hartharena und nicht im Rathaus stattfinden müssen, um Mindestabstände waren zu können. Neben der Terminierung für die Feier zum 800-jährigen Bestehen der Stadt Hartha werden die Stadträte auch über ein Kaufangebot für das Gelände des ehemaligen Stadtguts abstimmen.

Nach jahrelangem Leerstand und Verfall wurde das Stadtgut an der Leisniger Straße in diesem Jahr abgerissen. Ein Interessent war daraufhin mit einem Angebot zum Erwerb der Fläche an die Stadt herangetreten. Der Plan: Auf dem Gelände sollte ein neuer Standort für Tagespflege entstehen und ein ambulanter Pflegedienst angesiedelt werden. Auch sollten Räumlichkeiten an zwei Arztpraxen vermietet werden.

Doch nun zeichnet sich ab, dass der Stadtrat dem Verkauf nicht zustimmen wird. Grund dafür sind wohl ausgerechnet die Fördermittel, die die Stadt für den Abriss des Stadtguts erhalten hat. Denn die Gelder gehen mit einer „Bindefrist“ einher. Sollte die Stadt innerhalb von zehn Jahren nach Erhalt der Fördermittel das entsprechende Grundstück veräußern, sind die Mittel zurückzuzahlen. Damit diesen Fristen soll verhindert werden, dass Kommunen Eigentum billig aufkaufen, von Steuergeldern baufällige Gebäude abreisen lassen und die Grundstücke gewinnbringend weiterverkaufen. Der Erlös, den die Stadt bei einem Verkauf des Stadtguts erzielen würde, könnte die dann ausstehenden Zahlungen nur zu einem Teil decken. Deshalb soll das Gelände nun anscheinend erst einmal in städtischer Hand bleiben.

Von Tim Niklas Herholz