Hartha

Während der letzten Stadtratssitzung im Mai meldete sich eine Harthaerin zu Wort, die unglücklich mit der Situation des Stadtguts ist. Neun Stadträte stimmten bereits im April einem Abriss zu. Allerdings war zu dem Zeitpunkt unklar, was genau abgerissen und was aus den 4830 Quadratmetern Fläche werden soll. Den Beschluss brauchte die Stadt, um Fördergelder beantragen zu können.

Die Bürgerin appellierte daran, dass die Stadt sensibel mit dem Thema Stadtgut umgehen müsse und mit Voraussicht handeln solle. Außerdem wolle sie sich beteiligen an der Ideenfindung zur Zukunft der historischen Gebäude. Sie wolle, dass noch etwas von den traditionsreichen Mauern erhalten bliebe. Alleine sei sie mit diesem Gedanken nicht. Ein weiterer Bürger bestärkte ihre Worte und erzählte zudem, dass viele Harthaer so dächten.

Stadtgut zu jeder Zeit präsent

2005 erwarb die Stadt die fünf Gebäude und das dazugehörige Grundstück. Ursprünglich stand die Idee im Raum, dass das Ensemble in eine Art Vereinshaus für Hartha umgebaut wird. „Uns wurden Fördermittel in Aussicht gestellt, die nie bei uns ankamen“, erklärte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Es wurde sich um Investoren bemüht, die schnell wieder absprangen und das Projekt Stadtgut fallen ließen. „Es war zu jeder Zeit präsent und der ganze Stadtrat hat sich dafür eingesetzt“, so Kunze. Nun würde sich ein Erhalt aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht lohnen. Das Dach auf dem Gebäude an der Straße sei so baufällig, dass es über kurz oder lang einbreche und somit die Bürger in Gefahr wären.

Türen für Bürger offen

Noch immer wartet die Stadt auf die Zusage der Fördermittel. Die Kosten für den Abriss werden auf rund 200 000 Euro geschätzt. Wenn der Antrag durchgeht, würden 80 Prozent der Summe vom Landesprogramm für Brachenberäumung übernommen werden. So müsste Hartha 40 000 Euro aus eigener Tasche zahlen.

Während der Zeit seit 2005, in der die Stadträte über das Stadtgut Entscheidungen fällen mussten, seien andere Projekte vorangetrieben worden. Ein Beispiel dafür seien die Baumaßnahmen in der Pestalozzi-Oberschule. Kunze erwähnte vor allem den Hort auf dem Schulhof. „Kurze Wege für kurze Beine“, sagte er. Allerdings sei ihm bewusst, dass das Ensemble des Stadtguts, auch bekannt als Leisniger Straße 1, ein wichtiges Vorhaben sei. Darum stünde seine Tür immer für die Bürger offen. „Natürlich weiß ich, dass meine Meinungen nicht immer die Besten sind,“ erklärte der Bürgermeister, „daher ist es wichtig, dass wir in Hartha miteinander sprechen und nicht übereinander“.

Von Nicole Grziwa