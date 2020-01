Seltsame Slalom-Strecke in Leisnig: Warnbaken mitten im Nichts auf dem Marktplatz

Leisnig

Das gab es auch noch nicht: Äpfel weg, Warnbaken hin: Wo sich sonst im Sommer kleine Kinder auf dem Wasserspielplatz tummeln, stehen diese rot-weißen Warnbaken auf dem Leisniger Marktplatz.

Skurrile Darbietung mitten im Nichts

Das hat etwas Skurriles, denn es sieht so aus, als würden diese rotweißen Verkehrseinrichtungen dem Rinnsal des Wasserspiels im Slalom den Weg über das Marktpflaster weisen. Doch dort läuft momentan gar kein Wasser. Die Rinne sind mit einer Art Tartanmaterial passgenau ausgekleidet. Da bleibt die Frage zu klären: Wo sind die Äpfel geblieben?

Alles Oberirdische verschwunden

Abgestellt wird das Wasserspiel in jedem Winter. Es könnte ja frostig werden. Und das Eis soll schließlich keinen Schaden an den Leitungen sowie der sonstigen Technik hinterlassen.

Dass dieses Jahr das gesamte oberirdische Gerät, also sämtliche der Apfelskulpturen, abgebaut worden sind, ist neu. Sie befinden sich aber noch in Leisnig.

Alter Malermeister mit am Start

Bauhofmitarbeiter werden sich nach und nach in den Wintermonaten damit beschäftigen, Schmutz, Kalk und anderweitige Ablagerungen an den Metallteilen zu entfernen. Bevor sie im Frühjahr wieder an ihrem angestammten Platz montiert werden, kommt der Leisniger Malermeister a.D. Manfred Hingst zum Zuge. Er wird den Anstrich der Apfelskulpturen erneuern, damit sie sich im Frühjahr wieder frisch und farbig drehen können.

Mann der ersten Stunde

Das ist in sofern ein schönes Detail, weil Hingst zusammen, mit dem bereits verstorbenen Leisniger Heimatmaler Günther Rott im Grunde zu den Ideengebern dieses Wasserspiels gehört. Sie hatten angeregt, es solle einen Brunnen auf dem Marktplatz geben, und das Motiv sollte an die Obstbautradition um Leisnig erinnern. Die Männer steuerten sogar Entwürfe bei.

Wasserspiel-Schöpfer zuvor gefragt

Die Stadt griff dann auf den Entwurf von Michael Stapf vom Unternehmen Laurin II aus Chemnitz zurück, der mit Entwurf und Bau des Wasserspiels beauftragt wurde. „Zu Stapf haben wir vor der Reinigungsaktion Kontakt genommen “, erläutert Thomas Schröder vom Leisniger Bauamt. Schließlich sollte bei der Runderneuerung kein Fehler unterlaufen. Stapf gab seine Tipps und Hinweise zu dem Vorhaben und los ging es.

Damit sich keiner den Fuß umknickt

Generell wird im Winter, bei stillgelegtem Wasserspiel, immer die Ablaufrinne mit dem dunkelgrauen Tartanmaterial ausgelegt. Das soll verhindern, dass sich beispielsweise bei Schnee jemand in der Wasserrinne einen Fuß vertritt, weil diese nicht zu erkennen ist. Die Warnbaken sind in diesem Jahr vor allem an den Stellen aufgestellt, wo noch die Technik im Marktpflaster verankert ist, die die beweglichen Skulpturen trägt.

Von Steffi Robak