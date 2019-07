Leisnig.

Die Mitglieder vom Leisniger Gewerbe- und Verkehrsverein haben in ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung ihren Vorstand neu gewählt. Die personelle Zusammensetzung der Vereinsspitze bleibt die gleiche wie in der voran gegangenen Legislaturperiode. Als Vorsitzender für die nächsten zwei Jahre fungiert Sven Wolf. Mike Isendahl ist sein Stellvertreter. In der Funktion des Schatzmeister ist weiterhin Ronny Naumann aktiv.

Von Beginn angesagte Party im Herzen der Stadt: Das erste Weinfest auf dem Marktplatz in Leisnig. Quelle: Jürgen Kulschewski

Die Zusammenkunft nutzen die Vereinsmitglieder für einen Rückblick auf das zurückliegende Jahr beziehungsweise auf die Jahre davor und die öffentlichen Veranstaltungen, zu denen sie regelmäßig auf den Marktplatz der Stadt einladen. Dabei hatte es hin und wieder Veränderungen gegeben, die einen optimalen und entspannten Ablauf sowohl für die Veranstalter als auch für die Besucher gewährleisten soll. Deshalb wurden Maibockfest und Sommerkino an einem Wochenende zusammengeführt.

„Es hat sich bewährt, dass wird das Sommerkino am Freitag dem Maibockfest vom Sonnabend vorlagern“, sagt Wolf, „und es zeigte sich, dass das Maibockfest mehr Leute anzieht als das Kino.“ Zwei Jahre lang solle das in der Form durchgezogen werden, dann war es das zehnte Jahr. „Dann entscheiden wir, ob wir mit einer Neuerung aufwarten wollen.“ Als Nächstes steht das Weinfest im Kalender der Gewerbetreibenden. Dafür arbeiten sie Hand in Hand mit der Stadtverwaltung, die sich um den Kontakt beziehungsweise Einladungen von Vertretern aus den Partnerstädten kümmert. Gefeiert wird am 21. September.

Von Steffi Robak