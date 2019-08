Leisnig

Bernd Hofmann ist tot, seit ungefähr vier Wochen. Warum es niemand merkte? Weil sich für Bernd Hofmann keiner interessiert. Dabei war er als der „Sheriff“ aus Leisnig nicht wegzudenken. Cowboy-Hut, Lederkluft, Westernstiefel – Etwas anderes trug er nie. Langes Haar, Vollbart und große, graue, blanke Augen, aus denen er sein Gegenüber anstrahlen konnte, als verkünde er gleich eine erstaunliche Neuigkeit. Meist begann dies mit den Worten „Haste gehört...?!“ Dann konnte es lange dauern.

Bernd Hofmann, wie die Leisniger ihn als „Sheriff“ kennen: In Cowboy-Kluft und mit der einachsigen Einkaufskarre war er zwischen Marktplatz und Johannistalkreuzung unterwegs. Quelle: Steffi Robak

Lieblingsthema: Auswandern nach Ungarn, Wildpferde züchten. Letztlich hat er sich kaum weg bewegt aus Leisnig, wo er mit vier Geschwistern im Elternhaus in der Nähe vom Schlossberg aufwuchs. Zuletzt lebte er mit seiner Mutter Madga, genannt „Muggi“, im Eckhaus am Markt. Der Vater und zwei Geschwister sind bereits verstorben. Auch die Mutter lebt seit mindestens fünf Jahren nicht mehr.

Marlboro-Man mit speziellen Facetten

Hofmanns Einkaufstasche auf Rädern wollte nicht recht passen zum Marlboro-Man – nicht die einzige spezielle Facette. Speziell war auch seine Art des Erzählens. Auf seinem täglichen Weg, vom Markt zur Johannistalkreuzung und auf der anderen Straßenseite zurück, ließ er jeden daran teilhaben, der es wollte oder nicht.

Dichtung und Wahrheit lagen nah beieinander. Wobei: Gelogen hat er nie. Was er erzählte, war die von ihm erlebte und gefühlte Realität. So viel stimmt: Über die Mutter gibt es Verwandtschaft in Ungarn. Zusammen mit einem Bruder ist er einmal dort hin gereist. Es muss für ihn ein extrem beeindruckendes Erlebnis gewesen sein. Daher die fixe Idee, dort leben zu wollen.

Immer eine Flasche Cola dabei

Wovon er kaum erzählte: Eine Zeitlang arbeitete er als Beifahrer beim Obst- und Gemüse-Transport. Und einer Bekannten der Mutter, zu der er bis zuletzt Kontakt hielt, half er bei Hausmeisterarbeiten wie Schneeschieben.

Am Ungarn-Traum hielt er so fest wie an der einachsigen Einkaufskarre. Darin transportierte er neben dem Tabak für die Selbstgedrehten unter anderem eine große Cola-Flasche. Vom Alkohol ließ er die Finger, nachdem ihm ein Arzt vor Jahrzehnten schon einen richtig großen Schrecken davor eingejagt hatte.

Letzter Traum: In seine Heimatstadt zurück

Von einem Schlaganfall vor drei Jahren erholte sich Hofmann nicht vollständig. Nach Aufenthalten in Reha- und Pflege-Einrichtungen wohnte er zuletzt betreut in Döbeln. Auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen, redete er davon, sich in Leisnig wieder eine Wohnung zu suchen – wie gesagt: Er redete davon.

Erzählt hat er viel, doch wider Erwarten durchaus nicht jedem alles. Dafür gibt es Gründe, die viele nicht kennen, aber einige wenige doch. Letztlich war Bernd Hofmann ein zeitweisweise anstrengender, aber auf jeden Fall ein gutmütiger Zeitgenosse. Nach gesundheitlichen Komplikationen verstarb er im Krankenhaus. Am 12. September wäre er 58 Jahre alt geworden. Vielen Menschen mag er ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben - es frage sich jeder selbst, was für eins.

Von Steffi Robak