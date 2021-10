Hartha

Der Hort Sunshine in Hartha und die Kita Wendishain haben nach der Abrechnung für das Jahr 2020 einen Überschuss von knapp 48.000 Euro beziehungsweise rund 14.000 Euro übrig. Grund dafür sind niedrigere Personalkosten und höhere Landeszuschüsse.

Hälfte des Überschusses wird für 2023 angerechnet

Eigentlich war es in der gestrigen Stadtratssitzung im Harthaer Rathaus geplant, dass beide Einrichtungen ihren Überschuss nicht an die Stadt zurückzahlen, sondern auf neue Rechnung ins laufende Jahr mitnehmen. Doch auf Vorschlag von Stadtrat Ronny Walter (CDU) wurde die Beschlussfassung geändert, so dass nun die Hälfte, also insgesamt etwa 31.000 Euro, für die Deckung der Betriebskosten – und damit auch für die monatlichen Elternbeiträge – aufgewendet wird. Die anderen 50 Prozent des Geldes werden, wie vorgesehen, auf neue Rechnung gesetzt. Dies wurde einstimmig angenommen. „Sollte es wieder zu Erhöhungen kommen, wollen wir die Eltern damit entlasten“, begründete Walter.

Da eine Erhöhung der monatlichen Elternbeiträge für 2022 in der vergangenen Stadtratssitzung allerdings erst beschlossen wurde, kann die Erleichterung erst für das Jahr 2023 greifen. „Das Geld wird vorangetragen und mit den anfallenden Kosten verrechnet. Daraus ergibt sich dann, wie viel die Eltern zahlen müssen“, erklärte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

Verkaufsoffener Sonntag beim Weihnachtsmarkt

Zudem wurde in der gestrigen Sitzung anlässlich des diesjährigen Weihnachtsmarkts ein verkaufsoffener Sonntag für den 19. Dezember beschlossen. „Wie in den Jahren zuvor, wollen wir den Gewerbetreibenden in der Stadt diesen Wunsch gerne erfüllen“, sagte Kunze. Nun bleibe zu hoffen, dass alle Rahmenbedingungen stimmen, um den Weihnachtsmarkt am Wochenende vom 17. bis zum 19. Dezember auch durchführen zu können.

Von sec