Rosswein

Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren hat Ines Lammay ihren Dienst im Roßweiner Rathaus angetreten. Seither ist die „Kulturfrau“ der Stadt auch maßgeblich an der Organisation der alle fünf Jahre stattfindenden Schul- und Heimatfeste beteiligt. Ein Programmpunkt, der hundertprozentig „auf ihrem Mist gewachsen“ ist, kommt mit dem Stadtrats-Theater daher. Und auch, wenn das Wort im doppeldeutigen Sinn eher negativ behaftet ist, beim Schul- und Heimatfest ist davon nichts zu spüren. Da geht es einfach nur darum, Berührungspunkte zwischen den Räten und den Bürgern der Stadt zu schaffen, wobei beide bislang immer etwas zu Lachen dabei hatten. Das Theaterstück der Stadträte gibt es seit 20 Jahren – 2020, zur 800-Jahr-Feier Roßweins, wird es zum vierten Mal aufgeführt. Und diese 800-Jahr-Feier wird auch eine Rolle im Stück selbst spielen.

Feiern planen wie vor 100 Jahren

„Wir versetzen nämlich unsere Ratsherren in das Jahr 1920, wo sie sich in einer Kneipe mit Wirtin und dem Pfarrer – Heiko Jadatz hat bereits seine Zusage gegeben – Gedanken über die bevorstehende 700-Jahr-Feier ihrer Stadt machen“, freut sich Ines Lammay schon jetzt. Welcher Stadtrat sich am Theaterspiel beteiligen wird, weiß sie noch nicht. Es ist – natürlich – eine freiwillige Angelegenheit. „Wir fragen die Räte und dann werden wir sehen.“ Bislang aber hätte sich immer ein Großteil nicht lumpen lassen. Im ersten Jahr des Stückes wurde eine historische Stadtratssitzung dargestellt, danach gab es eine Friseursalonszene und zuletzt eine Schulszene. Schauspielerin Birgit Lehmann – treuen Zuschauern des Stadtrats-Theaters dürfte sie bekannt sein – wird auch diesmal wieder als Wirtin das Stück tragen. Pianist Carsten Klobe begleitet die Angelegenheit musikalisch.

Musikalische Begleitung an historischem Klavier

Und zwar standesgemäß, wie sich Ines Lammay ganz sehr freut. Für die Aufführung und das Bühnenbild hat sie nämlich nicht nur vor zwei Jahren zwei alte Rathausfenster sichern können, als diese modernisiert wurden. Jetzt steht in der Werkstatt ihres Mannes auch ein mindestens hundert Jahre altes Klavier ohne Innenleben. Gesponsert hat das gute Stück das Klavierhaus Drobig, das den Roßweinern im vergangenen Jahr den großen Konzertflügel im Rathaussaal weder hergerichtet hat. „Ich bin mit den Mitarbeitern über mein Anliegen ins Gespräch gekommen“, erzählt Ines Lammay, die gern für die geplante Kneipenszene ein stilechtes Klavier haben wollte. Beziehungsweise ein Klaviergehäuse, in das man auf unkomplizierte Art und Weise ein E-Piano stecken kann.

Genauso eine Klavierhülle hat sie jetzt. „Die Gussteile im Innern sind rausgenommen worden, der vordere Teil ist so präpariert, dass man die Tastatur rausnehmen und das E-Piano reinstellen kann“, freut sich Ines Lammay über das Entgegenkommen des Musikhauses. Das hat ihr außerdem noch zwei stilechte Kerzenhalter aus Messing dazu vermacht, die das historische Erscheinungsbild des Klaviers zur Aufführung perfekt machen werden.

Gezeigt wird das Stück der Stadträte, die dafür übrigens im Vorfeld keinen Text auswendig lernen müssen, sondern vielmehr spontan auf die Vorlagen von Birgit Lehmann reagieren, am 12. Juli 2020 um die Mittagszeit auf der Marktbühne.

Von Manuela Engelmann-Bunk