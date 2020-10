Hartha

Die Harthaer Stadträte mussten bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend lauter werden als gewöhnlich. Das lag aber nicht an kontroversen Diskussionen oder überhitzten Gemütern, sondern am Tagungsort. Kurzfristig verlegte Der Bürgermeister die Stadtratssitzung in die Hartharena. Die ansteigenden Corona-Zahlen und der einzuhaltende Mindestabstand erforderten die räumliche Umorientierung.

In der Sache waren sich die Stadträte am vergangenen Abend einig. Ohne Gegenstimme und mit zwei Enthaltungen beschlossen die Räte, die die Elternbeiträge für Kita zu erhöhen. Das Thema sei „prekär“ und man fasse es nur ungern an, sagte Bürgermeister Ronald Kunze. Schließlich sei es mit einer Mehrbelastung für die jungen Eltern verbunden. Im letzten Jahr habe man noch Abstand von der Erhöhung der Beiträge genommen, da man die Eltern nicht jedes Jahr aufs Neue belasten wolle. Doch nun sei eine Erhöhung ab dem 1. Januar unumgänglich. Für einen Krippenplatz zahlen die Eltern monatlich 243 statt 213 Euro, der Hortplatz verteuert um bis zu acht Euro pro Monat.

Anzeige

Laut Barbara Müller, Amtsleiterin des Haupt- und Sozialamts, seien die Kitas voll ausgelastet. Demnach sei der Personalbedarf gestiegen, was wiederum höhere Personalkosten bedeute. Auch würde der Bund nicht die Bewirtschaftungskosten übernehmen, die im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind. Diese müssten die Trägern der Einrichtungen bezahlen.

Gerade die Krippen müssten zum Beispiel viel Geld für Desinfektionsmittel ausgeben. Hartha sei übrigens nicht die einzige Stadt, in der es zu Erhöhungen der Elternbeiträge käme, sagte Barbara Müller. Alle Städte der Region seien zu diesem Schritt gezwungen. Einige hätten die Anpassung bereits vorgenommen, die anderen würden noch nachziehen.

„Es wäre schön, wenn wir mehr Unterstützung vom Bund und Freistaat bei der Kinderbetreuung bekämen“, sagte Stadtrat Matthias Thiel ( CDU). Schließlich übernehme die Stadt den Löwenanteil der Kosten für die Kinderbetreuung.

Im weiteren Verlauf der Sitzung haben die Ratsmitglieder auch über die Auftragsvergabe für den Breitbandausbau in Hartha abgestimmt. Einstimmig vergaben sie den Auftrag an die Firma „web & phone“ aus Grimma. Bürgermeister Kunze erklärte nach der Abstimmung: „Die digitalen Segel sind gesetzt!“ Die Stadt Hartha könne sich nun auf den Weg in die Zukunft machen. Durch den Ausbau würde die ländliche Region aufgewertet und gewinne an Attraktivität, gerade auch für junge Menschen, für die eine Internetanbindung ein wichtiges Entscheidungskriterium sei, gerade in Zeiten des Home-Office.

Von Tim Niklas Herholz