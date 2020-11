Stadtrat genehmigt Umplanung am neuen Roßweiner Pflegeheim

Roßwein

Das neue Pflegeheim auf dem Baderberg steht schon fast. Im Frühjahr soll der Neubau mit seinen 130 Betten an den künftigen Betreiber, das Volkssolidarität-Tochterunternehmen Euro Plus Senioren-Betreuung GmbH, übergeben werden. Im Roßweiner Stadtrat ging es aber am Donnerstag noch einmal um Nachträge zur bereits bestehenden Baugenehmigung.

Schwieriges Baugelände

Die Änderungen waren notwendig weil die Geländesituation im Westen und Nordwesten des Baugrundstückes recht schwierig ist. So müssen an der südlichen Zufahrt und im westlichen Teil des Grundstückes Stützmauern errichtet werden, um den Hang zu sichern. Damit ändert sich auch die Geometrie des geplanten Demenzgartens. Durch weitere Grundstückszukäufe wurden die geplanten Parkplätze noch einmal umgeplant und auch die Zufahrt an der Straße wurde an das tatsächliche Gelände angepasst.

Neubau um fünf Meter verrückt

Das neue Pflegeheime wurde im Grundstück fünf Meter weiter nach Süden platziert, bedingt durch die starke Böschung im Westen und Nordwesten. Auch die Stellfläche für die Feuerwehr wurde dem angepasst.

Dem Stadtrat lag nun eine sogenannte Tektur zur bereits vorhandenen Baugenehmigung vor, in der die während des Baus notwendig gewordenen Veränderungen erläutert sind. Die Stadträte stimmten diesen zu.

Von Thomas Sparrer