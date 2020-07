Stadtrat stellt Weichen für Bauprojekte in Roßwein und Haßlau

Roßwein

Das kleine Sträßchen Goldene Höhe in Roßwein soll saniert werden. Der Zustand des kommunalen Plattenweges oberhalb des Edeka-Marktes, zwischen der Haßlauer Straße und Stiefelweg, ist sehr schlecht. Die Stadt plant deshalb den Einbau einer Asphaltdecke, das Setzen von Betonbordsteinen sowie das Erneuern der Bankette.

Bei einer ersten öffentlichen Ausschreibung hatte sich lediglich eine Baufirma beteiligt und das Angebot lag laut städtischem Bauamt deutlich über der Kostenschätzung. Deshalb wurde das Vorhaben erneut ausgeschrieben. Die Finanzierung soll über die Instandsetzungspauschale erfolgen.

Bürgermeister ermächtigt

Der Roßweiner Stadtrat ermächtigte mehrheitlich in jüngster Sitzung den Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), seine Stellvertreter und die Fraktionsvorsitzenden, den Auftrag für diese Straßensanierung per Eilentscheidung auszulösen. Die Vergabe soll im August an den wirtschaftlichsten Bieter erfolgen. Hintergrund ist, dass im Monat August keine Gremien wie Stadtrat und Technischer Ausschuss tagen, aber mit der Vergabe nicht bis zur nächsten Sitzung gewartet werden soll. Der Straßenbau selbst erfolgt voraussichtlich im Herbst.

Neues Dach für Stadtbibo

Ähnlich verfahren werden soll mit dem Bauauftrag für Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten an der Roßweiner Stadtbibliothek. Dafür erfolgte eine beschränkte Ausschreibung. Die Arbeiten sollen von Mitte September bis Ende Oktober ausgeführt werden. Zum Umfang des Auftrages gehören der Abriss der alten Bitumenbahneindeckung, eine Schadstoffanalyse des Materials, dann der Einbau von Wärmedämmung und Dampfsperre sowie das neue Eindecken des Daches mit Kunststoffbahnen. Zudem sollen Dachrinnen und Blitzschutz installiert werden.

Lagerhalle in Haßlau

Bereits das gemeindliche Einvernehmen erteilt hat der Stadtrat bezüglich eines Antrags der Haßlauer Firma Gutshof Döbeln Landwirtschafts GmbH. Diese möchte gegenüber des Firmensitzes in Haßlau Nr. 56b, wo auch die Firma Kemming ihren Sitz hat, eine Maschinen- und Lagerhalle errichten. Die Halle soll entlang der Straße nach Neuseifersdorf eine Grundfläche von zirka 1590 Quadratmetern haben und der Lagerung landwirtschaftlicher Produkte bis zum Verkauf dienen sowie zur Unterstellung von landwirtschaftlichen Maschinen.

Pufferspeicher für Regenwasser

Niederschlagswasser, das bei Regen durch die große Hallendachfläche anfällt, soll durch eine Rigole aufgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen zum Beispiel mit Kies gefüllten Pufferspeicher, in den das Regenwasser eingeleitet wird und wo es dann versickern kann. Die Stadträte stehen dem geplanten Hallenbau aufgeschlossen gegenüber. Letztlich entscheidet die Baubehörde des Landkreises darüber, ob die Halle errichtet werden kann. Auf dem Areal wo sie entstehen soll, befindet sich zurzeit ein Abstell- und Lagerplatz.

Von Olaf Büchel