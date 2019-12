Stadtrat will neues Baugebiet für Leisnig

Leisnig

Am Zemmeweg, Görnitzweg, Hornweg in Fischendorf ist in Sachen ortsnahe Bebauung alles ausgereizt, ebenso am Gärtnerweg am nordwestlichen Stadtrand von Leisnig. Einen Überblick über freie oder eben nicht mehr freie Bauplätze in und um Leisnig gab Peggy Huber vom städtischen Bau- und Ordnungsamt der Stadt, bevor die Ratsmitglieder über die Ausweisung eines neuen Baugebietes abstimmen sollten.

Bauplatz wird aus Verwaltungssicht eng

Nach Hubers Aussage würden die Bauplätze knapp. In der Beschlussvorlage steht, es gehe der Stadtverwaltung um die „Bereitstellung von Angebotsflächen in Bezug auf vielfach bestehende dringende Wohnungsbauerfordernisse.“

Im Ortsteil Bockelwitz gebe es keine Bauplätze mehr, in Polkenberg sei noch einer frei, gleiches gilt für Minkwitz. Im Baugebiet am Wasserturm beziehungsweise am Breiten Rain, relativ innenstadtnah gelegen, seien von 14 Bauplätzen acht verkauft – aus Sicht der Verwaltung wird es also eng.

Tatsächliche Nachfrage unklar

Das sehen nicht alle Bürger so. So gab es zuletzt vor zwei Jahren von Anliegern in Leisnig Proteste, als das Baugebiet Eichbergblick zwischen Jahnstraße und Liebknecht-Straße ausgewiesen wurde. Doch die Stadtverwaltung setzte sich damals durch. Nun soll auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei an der Georg-Friedrich-Händel-Straße von Leisnig ein Baugebiet entstehen. Die derzeitigen Entwicklungstendenzen würden für eine Nachfrage nach geeigneten Wohnbauflächen und Angebotsflächen für Wohneigentum sorgen, heißt es in der Beschlussvorlage. Wie viele Nachfragen das in welchem Zeitraum sind, bleibt offen.

Den Beschluss fassten die Ratsmitglieder mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Ein Einwand von Stefan Orosz ( Die Linke) lautet, es widerspreche dem Ziel der Innenstadtentwicklung, wenn dort Bausubstanz ungenutzt verfalle, während an andere Stelle neu gebaut werde. Hans-Hermann Schleußner (Freie Wähler) hat als Gegenargument parat: „Das Budget, das junge Leute zum Bauen haben, reicht nicht, um ein Haus in der Altstadt zu sanieren.“ Zudem, so Hansjörg Oehmig ( CDU), seien dort häufig ungeklärte Eigentumsverhältnisse hinderlich.

Von Steffi Robak