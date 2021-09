Hartha

Eltern müssen für den Kita-Platz ihres Kindes im kommenden Jahr mehr Geld bezahlen. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend bei seiner Sitzung in der HarthArena. Ab dem 1. Januar steigen die monatlichen Elternbeiträge sowohl in der Krippe und im Kindergarten als auch im Hort. Der größte Anstieg ist mit einer Erhöhung um 18 Euro auf insgesamt 261 Euro in der Krippe zu verzeichnen. Weniger tief in die Tasche greifen, müssen Eltern von Kindergarten-Kindern. Hier werden pro Monat bald 129 Euro fällig (acht Euro mehr). Nur eine minimale Erhöhung um bis zu zwei Euro gibt es dagegen im Hort (66 Euro für fünfstündige Betreuung, 79 Euro für sechsstündige Betreuung).

Elternbeiträge dienen Qualität der Kinderbetreuung

„Das ist jedes Jahr ein Thema, das bewegt“, sagte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Man erhöhe die Beiträge nicht gerne, aber das eingenommene Geld fließe direkt in die Qualität der Kinderbetreuung, indem damit etwa neue Spielsachen gekauft oder Räume saniert würden.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Minus von knapp 24.000 Euro

Ein weiteres Thema über das im Stadtrat diskutiert wurde, war neben der Erhöhung der Elternbeiträge die Abrechnung der Kindertagesstätte „Kinderhaus Hartha“. Denn für das Jahr 2020 ergibt sich hier ein Fehlbetrag von knapp 24.000 Euro. Diesen erstattet die Stadt nun dem Kinderhaus, beschlossen die Stadträte.

„Das ist eine große Herausforderung, da wir die Summe aus dem bereits verplanten Haushalt herausnehmen müssen“, erklärte Bürgermeister Kunze. Da die Stadt für die Einrichtung der Kindertagesstätte verantwortlich sei und man wolle, dass die Kinder hochwertig betreut werden, stelle man sich der Verantwortung.

Wasserschäden und Tariferhöhungen

Grund für den hohen Fehlbetrag sind neben zwei größeren Wasserschäden, Investitionen in den Brandschutz, weitere Sanierungsmaßnahmen sowie beschlossene Tariferhöhungen für das Personal. In den vergangenen Jahren blieb bei der Abrechnung noch ein Überschuss übrig.

Dass die Ausgaben nun teilweise deutlich über dem Plan liegen, möchte Kunze nicht kritisieren. Es sei ordentlich kalkuliert worden, betont er. „So etwas wie Wasserschäden kann niemand vorhersehen und auch Tariferhöhungen können mal höher ausfallen als geplant.“ Als Folge daraus wird es zukünftig jedoch halbjährliche Abrechnungen der Kindertagesstätte geben. CDU-Stadtrat Christian Zimmermann hob noch hervor, dass in allen Einrichtungen eine sehr gute Arbeit gemacht werde.

Von Simon Ecker