Am 26. Mai ist Kommunalwahl in Sachsen. Auch die Einwohner der Stadt und der Gemeinde Hartha sind aufgerufen, einen neuen Stadtrat zu wählen. Wir haben den Spitzenkandidaten der Parteien und der Wählervereinigung drei Fragen zu ihren Zielen der politischen Arbeit gestellt – das sind die Antworten.

Eric Köhler (Linke)

Eric Köhler Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Die Linke Wohnort: Wallbach Beruf: Technischer Angestellter Geburtsjahr: 1987

Wie wollen Sie Hartha noch attraktiver für junge Familien und Zugezogene gestalten?

Hartha hat schon hervorragende Grundvoraussetzungen eine attraktive Stadt für junge Familien zu sein. Bezahlbarer Wohnraum, Betreuungsund Bildungseinrichtungen (vier Kindertagesstätten, zwei Grundschulen, sowie ein Gymnasium und eine Oberschule) und eine ordentliche, aber ausbaufähige öffentliche Verkehrsanbindung. Das Ziel muss es sein den ortsansässigen Einzelhandel, die Freizeit- und Kulturangebote zu stärken und zu zentralisieren, um diese Kräfte zu bündeln um die „Dageblieben“ und die „Zugezogenen“ zum Bleiben zu bewegen.

Haben Sie Pläne, was man noch für die Jugendlichen von Hartha tun könnte?

Zum Einen und ich glaube, da ist jeder einer Meinung, benötigen die Jugendlichen eine Räumlichkeit. Das Stärken der individuellen Kreativität, der sozialen Kontakte und Kompetenzen, findet eben nicht nur im geschützten Umfeld der Familie und/oder der Schule statt. Das führt über kurz oder lang, und das ist ein wunderbarer Nebeneffekt, zu einer größeren Verbundenheit zur Stadt.

Was sind Ihre persönlichen Wahlziele?

Da gibt es so einige, da ich aber nur drei bis vier Sätze schreiben soll, ist mein persönlich wichtigstes Ziel, dass wir parteiübergreifend zusammenarbeiten, Ideen zulassen und Möglichkeiten schaffen. Ein konstruktiver Austausch kann dazu führen, dass die Alteingesessenen und die Neuen im Stadtrat einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Themen bekommen und wir gemeinsam lernen die Stadt attraktiver zumachen.

Sören Lungwitz ( FW )

Sören Lungwitz Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Freie Wählergemeinschaft Hartha Wohnort: Hartha Beruf: Prokurist Geburtsjahr: 1974

Wie wollen Sie Hartha noch attraktiver für junge Familien und Zugezogene gestalten?

Wir wollen die Beseitigung und Entwicklung von Schandflecken, wie dem ehemaligen Stadtgut, die Renaturierung des Stadtwäldchens als Erholungsort sowie die Entwicklung des Bahnhofgeländes zum Einfamilienhausstandort. Wir setzen uns für sozialverträgliche Beiträge in den Kindereinrichtungen ein und möchten die Schulen und Kindereinrichtungen weiter unterstützen und entwickeln.

Haben Sie Pläne, was man noch für die Jugendlichen von Hartha tun könnte?

In unserem Wahlflyer steht die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit daher auch an erster Stelle. Nach dem Umzug des Horts in die Oberschule wollen wir uns für die Entwicklung der freien Jugendarbeit am Standort Sunshine einsetzen. Des Weiteren möchten wir nach dem erfolgreichen Planspiel Kommunalpolitik künftig auch den Jugendstadtrat in Hartha etablieren.

Was sind Ihre persönlichen Wahlziele?

Ich bin für die maximale Nutzung von Förderprogrammen, um die Eigenmittel der Stadt so sinnvoll einzusetzen, dass der größtmögliche Mehrwert entsteht. Nur so kann auch mit geringem eigenen Mitteleinsatz eine permanente Werterhaltung und Verbesserung kommunaler Einrichtungen und des mobilen Vermögens ( Fahrzeuge Bauhof, Feuerwehr…) sowie der Infrastruktur erfolgen. Wichtig ist mir auch die aktive Einbeziehung der Bürger für eine attraktive, lebens- und liebenswerte Stadt Hartha mit allen ihren Ortsteilen.

Christian Zimmermann ( CDU )

Christian Zimmermann Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Christlich Demokratische Union Deutschlands Wohnort: Hartha Beruf: selbstständiger Informatiker Geburtsjahr: 1954

Wie wollen Sie Hartha noch attraktiver für junge Familien und Zugezogene gestalten?

Um die bereits guten Lebensbedingungen weiter zu erhalten und attraktiver zu gestalten, sind eine gute Infrastruktur sowie Möglichkeiten der Ausbildung und Erwerbstätigkeit notwendig. Deswegen ist das umfassende Unterstützen der Wirtschaft, des Handwerks, der Gewerbetreibenden und der Landwirtschaft ein ganz gewichtiger Punkt. Ebenso die kontinuierliche Bereitstellung der erforderlichen KiTa- und Hortplätze. Sowie das ausgewogene Fördern der Bildungslandschaft und der örtlichen Vereine. Auch die Verbesserung der Gestaltung vorhandener Wohnungsstandorte, die Sanierung bestehender Bausubstanz, die Ausweisung von weiteren Eigenheimstandorten und Bauland zählen dazu.

Haben Sie Pläne, was man noch für die Jugendlichen von Hartha tun könnte?

Im Zusammenhang mit der umfassenden Sanierung der Pestalozzi-Schule und der Schaffung weiterer Hortplätze in der Schule (inklusive Anbau) bietet sich die Organisation und Neustrukturierung der Jugendarbeit am Standort „Sunshine“ an. Es muss gelingen, hier ein Domizil für die Jugendlichen mit einer sinnvollen aber auch lockeren Gestaltung der Freizeit zu schaffen.

Was sind Ihre persönlichen Wahlziele?

Weiterhin hart in der Sache, noch mehr kritisch hinterfragend, ideenreich und zugleich realistisch partei- und gruppierungsübergreifend im Stadtrat zum Wohle unserer Stadt und einer gut gestalteten Zukunft zu agieren. Hartha muss sich nicht verstecken; aber es muss stetig nach machbaren und weitsichtigen Lösungen gesucht werden. Dazu gehört kluges, mutiges Agieren und auch das Korrigieren von eingefahrenen Meinungen. Es muss uns als Stadträten noch besser gelingen, politische Prozesse verständlicher darzustellen beziehungsweise dies von der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister permanent einzufordern.

Hinweis der Redaktion Die Döbelner Allgemeine Zeitung hat alle Spitzenkandidaten angeschrieben und allen die gleichen Fragen gestellt. Um Kürzungen aus Platzgründen zu vermeiden, hat die DAZ darum gebeten, möglichst kurz zu antworten. Die Spitzenkandidaten haben unterschiedlich davon Gebrauch gemacht, was sich in der Länge ihrer Antworten widerspiegelt. Wenn die Antworten deutlich länger waren, musste die Redaktion Kürzungen vornehmen.

