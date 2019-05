Leisnig

Am kommenden Sonntag ist Kommunalwahl in Sachsen. Auch die Einwohner von Leisnig sind aufgerufen, das neue Stadtparlament zu wählen. Wir haben den Spitzenkandidaten der Parteien drei Fragen zu ihren Zielen der politischen Arbeit in der neuen Legislaturperiode gestellt – das sind die Antworten.

Maria-Christin Anderfuhren (Grüne)

Maria-Christin Anderfuhren Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen Wohnort: Tragnitz Beruf: Geschäftsführerin Geburtsjahr: 1984

In welchen Bereichen/Projekten hat sich Leisnig mit seinen Ortsteilen Ihrer Auffassung nach zuletzt gut entwickelt, woran Sie gern anknüpfen möchten?

Die Entscheidung, dass der Breitbandausbau von mindestens 30Mbit/s kommen soll, war eine gute Nachricht. Das anliegende Turbonetz für die Unternehmen im Gewerbegebiet Nordwest ist sehr gut, aber auch für Selbstständige, Kleinunternehmer und Menschen, die von zuhause aus arbeiten, ist der Ausbau in der Fläche enorm wichtig und muss weiter vorangetrieben werden. Außerdem positiv ist, dass das ehemalige Stadtcafé einen neuen Betreiber hat. Nicht zuletzt war die Gründung der AG StadtAKTIV positiv. Ich wünsche mir, dass wir mit dieser Arbeit fortfahren können. Außerdem wurde die Vorarbeit für ein neues Transparenz-/Bürger-Aktiv-Büro gemacht, den „Gewebeladen“, der bald öffnen wird.

Wo sehen Sie und Ihre Partei beziehungsweise Gruppierung das größte Entwicklungspotenzial für Leisnig und seine Ortsteile?

In der weiteren Sanierung der Altstadt, der Entwicklung von Geschäften, Orten von Kunst, Kultur und Begegnung. Dies in Kombination mit dem Breitbandausbau macht Leisnig attraktiv für den Zuzug von hier arbeitenden Menschen und für Familien aus Leipzig, mit einer anständigen Zugverbindung auch für Menschen aus Dresden. Die Entfaltung unseres Potenzials ist eine Frage der Präsentation, und dort haben wir einiges nachzuholen. Auch anzustrebende Veränderungen, z.B. hin zur „pestizidfreien Kommune“ oder hin zu einer engeren Zusammenarbeit bezüglich der Burg Mildenstein mit dem Land Sachsen, machen unsere Stadt auf lange Sicht attraktiver.

Welche persönlichen Ziele verbinden Sie mit der Wahl?

Ich glaube nicht, dass es bei einer Wahl um das Erreichen persönlicher Ziele gehen sollte. Ich trete in Leisnig zur Wahl an, damit ich mit meinen Erfahrungen und meinen Werten mit den und für die Bürger hier die Lebensumstände verbessern kann. Gleichzeitig will ich Leisnig lebensund liebenswerter machen, damit es für Zuzug und Touristik attraktiver wird, und das Ganze so nachhaltig gestalten, dass ich meinem Kind und seiner Generation Leisnig in einem besseren ökologischen Zustand überlassen kann, als es heute ist.

Michael Heckel ( SPD )

Michael Heckel Quelle: Sven Bartsch

Steckbrief Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutschlands Wohnort: Sitten Beruf: Bürgermeister im Ruhestand Geburtsjahr: 1952

In welchen Bereichen/Projekten hat sich Leisnig mit seinen Ortsteilen Ihrer Auffassung nach zuletzt gut entwickelt, woran Sie gern anknüpfen möchten?

Die Stadt Leisnig hat die Weichen gestellt, dass sich die Infrastruktur in der Stadt und ihren Ortsteilen verbessert (schnelles Internet in Vorbereitung wie auch der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bockelwitz). Nach Abschluss der Flutmaßnahmen wird es darauf ankommen, daran anzuknüpfen und Geschaffenes zu erhalten. Ich werde mein Augenmerk auf eine ausgewogene Entwicklung zwischen der Kernstadt und den 40 Ortsteilen richten.

Wo sehen Sie und Ihre Partei beziehungsweise Gruppierung das größte Entwicklungspotenzial für Leisnig und seine Ortsteile?

Es muss uns gelingen die Stadt Leisnig insgesamt als attraktiven Wohnstandort zwischen den Oberzentren zu präsentieren. Dabei ist es mir wichtig, dass die Freiwilligkeitsleistungen wie Kultur, Sport, Jugendarbeit und Vereinsleben mehr Unterstützung erfahren.

Welche persönlichen Ziele verbinden Sie mit der Wahl?

Ich möchte in der kommenden Legislaturperiode meine kommunalpolitischen Erfahrungen der letzten 30 Jahre einbringen; insbesondere möchte ich mich für die Fortführung und den Abschluss der ländlichen Neuordnung in den Ortsteilen einsetzen.

Dieter Kunadt (Linke)

Dieter Kunadt Quelle: Wolfgang Sens

Steckbrief Fraktion: Die Linke Wohnort: Gorschmitz Beruf: Diplom-Ingenieur Geburtsjahr: 1952

In welchen Bereichen/Projekten hat sich Leisnig mit seinen Ortsteilen Ihrer Auffassung nach zuletzt gut entwickelt, woran Sie gern anknüpfen möchten?

In den letzten Jahren ist es in der Stadt und den Ortsteilen gelungen, eine Reihe von Infrastrukturmaßnahmen zu realisieren ( Straßen, Brücken , Kanäle). Leider konnte das in dem Umfang nur passieren durch 100 prozentige Förderung aufgrund der Hochwasserereignisse. Wir sollten auch in Zukunft ausreichen Mittel erhalten um die Infrastuktur,insbesondere Rad - und Wanderwege, die Innenstadt, die Ortsteile zu gestalten und ein gutes Miteinander in unserer Stadt zu ermöglichen. Das erfordert eine generelle Kommunalfinanzreform in unserem Land und die Einbeziehung von noch mehr Bürger in die Entscheidungsprozesse.

Wo sehen Sie und Ihre Partei beziehungsweise Gruppierung das größte Entwicklungspotenzial für Leisnig und seine Ortsteile?

Gute Löhne und Renten verbunden mit sozialen, kulturellen und sportlich-touristischen Angeboten für die verschiedensten Altersgruppen sind entscheidend für die Entwicklung und das Zusammenleben in unserer Stadt und seinen Ortsteilen. Dabei ist die Einbeziehung vieler Bürgerinnen und Bürger der Schlüssel zu Erfolg. Den Kitas und Schulen dem öffentlichen Nahverkehr, bis hin in die drei Großstädte ist ein besonderer Stellenwert einzuräumen. Dabei sind die Maßnahmen so zu gestalten, dass alle ökologischen Anforderungen erfüllt werden.

Welche persönlichen Ziele verbinden Sie mit der Wahl?

Ich möchte auch weiterhin die Kommunalpolitik in unserer Stadt mitgestalten , wünsche mir einen Stadtrat in einer ausgewogenen Zusammensetzung, in dem keine Partei die absolute Mehrheit hat und wo Entscheidungsprozesse auf der Grundlage sachlicher Analyse, konstruktivem Streit und letztlich hoher Kompetenz und Bürgerfreundlichkeit getroffen werden. Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung und eine gute Ergebnis für meine Partei.

Hans-Herrmann Schleußner (WV)

Hans Herrmann Schleußner Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Nichtmitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung Stadt und Land Leisnig Wohnort: Meinitz Beruf: Diplom-Ingenieur Geburtsjahr: 1965

In welchen Bereichen/Projekten hat sich Leisnig mit seinen Ortsteilen Ihrer Auffassung nach zuletzt gut entwickelt, woran Sie gern anknüpfen möchten?

Die Ländliche Neuordnung umfasst inzwischen alle ländlichen Ortsteile Leisnigs und ist sehr langfristig angelegt, aber viele Verbesserungen vor allen bezüglich der Infrastruktur (Wegebau, Brückenerneuerungen, Wiederherstellung Entwässerungsgräben, Abriß alter Gebäude, Flächensanierung bzw. Rückbau versiegelter Flächen alter landwirtschaftliche Produktionsstätten). Auch in Zukunft ist noch viel machbar bei entsprechendem Engagement und Nutzung der Kulturscheune Börtewitz für kommunale und kulturelle Veranstaltungen. Weiterhin muss die Verwaltung die Ansiedlung und Erweiterung ansässiger Gewerbebetriebe (DMI, Kerateam, Helios, MAN, Hospiz usw.) intensiv unterstützen.

Wo sehen Sie und Ihre Partei beziehungsweise Gruppierung das größte Entwicklungspotenzial für Leisnig und seine Ortsteile?

Die Entwicklung und Gestaltung der Kommune zu einem attraktiven Wohnund Lebensstandort für im Wirtschaftszentrum Leipzig tätige Menschen muss vorangetrieben werden. Die touristischen Attraktivität Leisnigs muss durch Förderung und Unterstützung auch privatwirtschaftlicher Vorhaben (Pensionen, Hotel, Gastronomie, Kultur), Stellplätze Wohnmobil, Wander-, Radwege, Öffnungszeiten Museen verbessert werden – aber finanzielle und personelle Möglichkeiten der Stadt dafür sehr begrenzt.

Welche persönlichen Ziele verbinden Sie mit der Wahl?

Wiedereinzug unserer Wählergemeinschaft in den Stadtrat - vielleicht mit einem Sitz mehr! Für mich persönlich ist das Wahlergebnis ein Gradmesser, ob die Bürgerinnnen und Bürger Leisnigs mit meinem Bemühen, ihre Vertrauensperson und ihr Interessenvertreter im Stadtrat zu sein, in den letzten Jahren zufrieden waren.

Rüdiger Schulze ( CDU )

Rüdiger Schulze Quelle: Mathias Voigtländer

Steckbrief Fraktion: Christlich Demokratische Union Deutschlands Wohnort: Meinitz Beruf: Bankbetriebswirt Geburtsjahr: 1974

In welchen Bereichen/Projekten hat sich Leisnig mit seinen Ortsteilen Ihrer Auffassung nach zuletzt gut entwickelt, woran Sie gern anknüpfen möchten?

Es gibt viele erwähnenswerte positive Projekte, die wir in den letzten Jahren für unsere Stadt mit unseren Ortsteilen umsetzten konnten. So die Neugestaltung der Pausenhöfe unserer 3 Schulen, die Sicherung unserer modernen Oberschule im Besonderen oder die Unterstützung unserer Unternehmen (z.B. Erweiterung Kerateam). Wichtig auch die Feuerwehr, wo wir zuletzt 124 Einsatzuniformen erneuern konnten und natürlich der Neubau des Feuerwehrgerätehauses „Am Sächsischen Reiter“ vorbereitet wird. Der Badneubau, die Abarbeitung der Hochwasserschäden mit neuen Straßen und auch REWE trugen maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität in Leisnig bei.

Wo sehen Sie und Ihre Partei beziehungsweise Gruppierung das größte Entwicklungspotenzial für Leisnig und seine Ortsteile?

Wir sehen gute Chancen, dass wir durch unsere Entscheidung für ausreichende Kita-/Krippenplätze und moderne Schulen von den Wanderungsbewegungen junger Familien zurück aufs „Land“ profitieren können. Hierfür brauchen wir eine moderne Infrastruktur mit schnellem Internet oder auch eine attraktive direkte Zugverbindung Döbeln-Dresden. Mit Blick auf den Fachkräftemangel können wir so unsere Unternehmen unterstützen. Im Bereich Natur möchten wir Projekte mit erneuerbaren Energien unterstützen. Schwierig wird die Belebung der Innenstadt, was wir über ähnliche Projekte wie Block 11 auf dem Markt oder Unterstützung bei Sanierungsmaßnahmen/Fördermittelbereitstellung begleiten möchten.

Welche persönlichen Ziele verbinden Sie mit der Wahl?

Persönlich engagiere ich mich seit vielen Jahren an unterschiedlichen Stellen in unserer Stadt. Natürlich gibt es sehr viel zu tun und auch einiges zu verbessern. Hier kann ich meine Sichtweise von außen und meine beruflichen Erfahrungen als Kreditentscheider für öffentliche Unternehmen gut einbringen. Weiterhin möchte ich die Digitalisierung mit schlanken Prozesse und Abläufe im öffentlichen Bereich intensivieren. Da ich sehr gern in Leisnig lebe, möchte ich unsere Stadt weiterentwickeln und würde mich daher über eine weitere Amtszeit als Stadtrat für unsere Bürgerschaft freuen.

Hinweis der Redaktion Die Döbelner Allgemeine Zeitung hat alle Spitzenkandidaten angeschrieben und allen die gleichen Fragen gestellt. Um Kürzungen aus Platzgründen zu vermeiden, hat die DAZ darum gebeten, mit maximal fünf Sätzen zu antworten. Die Spitzenkandidaten haben unterschiedlich davon Gebrauch gemacht, was sich in der Länge ihrer Antworten widerspiegelt. Manche Parteien oder Wählergemeinschaften haben einen Vertreter ausgewählt, der auf die Fragen antworten sollte.

