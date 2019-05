Waldheim

Am 26. Mai ist Kommunalwahl in Sachsen. Auch die Einwohner Waldheims sind aufgerufen, einen neuen Stadtrat zu wählen. Wir haben den Spitzenkandidaten der Parteien und der Wählervereinigung drei Fragen zu ihren Zielen der politischen Arbeit gestellt – das sind die Antworten.

Ricardo Baldauf ( CDU )

Ricardo Baldauf Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Christlich Demokratisch Union Deutschlands Wohnort: Waldheim Beruf: Polizeibeamter Geburtsjahr: 1984

Was fehlt in Waldheim? Wie kann die Stadt in den nächsten Jahren für alle Generationen noch attraktiver werden?

Ich habe das Gefühl, dass es der Stadt an Visionen fehlt, denn wir sollten dringend eine Vorstellung entwickeln, wo die Stadt in fünf oder zehn Jahren stehen will. Wir müssen wieder kreativer denken und nicht nur über Erhaltung und Fortführung sprechen, sondern zum Beispiel auch eine Waldheim-App zur Verfügung stellen. Wir müssen Ziele formulieren, die alle Generationen einbeziehen, denn es ist wichtig, eine Stadt umfassender zu sehen. Nicht umsonst ist die Liste unserer Wahlvorhaben länger und konkreter als in den anderen Legislaturperioden. Es gilt also, voraus zu denken und ich hoffe , dass im neuen Stadtrat Anmerkungen unserer Fraktion künftig weniger als Kritik gesehen werden, sondern als Anregungen.

Wo möchten Sie in den nächsten fünf Jahren Prioritäten setzen und Investitionen anschieben?

Ich verbinde Investitionen nicht nur mit riesigen Geldausgaben, sondern insbesondere mit einer zukunftsgerechten Herangehensweise. Wir müssen die Stadtentwicklung auf allen Ebenen vorantreiben, das heißt beim Straßenbau, unseren Spielplätze, vorhandenen Schrottimmobilien, Brachland aber auch der Gestaltung von Gehwegen, Grünanlagen und Radwegen sowie der Schaffung von Wohnraum und der Unterstützung bei Fördermittelanträgen. Dem gegenüber stehen die Stärkung unserer Ortsteile, die Digitalisierung der Verwaltung und die Förderung unserer Vereine und der Feuerwehren. Dabei ist aber Zeit und eine offene Kommunikation eine ebenso bedeutende Investition.

Wie und bei welchen Themen können die Bürger aller Generationen noch besser beteiligt werden?

Ich finde, wir haben mit unserem Jugendstadtrat schon ein Instrument, dass man mehr nutzen sollte. Dadurch wird zugleich das demokratische Verständnis verstärkt und die Bedeutung politischer Verantwortung am eigenen Leib wahrgenommen. Andererseits könnte man einen Seniorenbeirat gründen. Generell ist es an der Zeit, dass Stammtische wiederbelebt werden und Handwerker, Träger der Kultur- und Tourismusarbeit, Vereine aber auch Senioren entsprechendes Gehör finden. Ich finde, dass zudem die Beteiligung von berufenen Bürgern in Ausschüssen oder auch Aufsichtsräten ein gutes Mittel ist, externen Sachverstand einzubeziehen.

Dieter Hentschel (Linke)

Dieter Hentschel Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Die Linke Wohnort: Waldheim Beruf: Angestellter im Ruhestand Geburtsjahr: 1948

Was fehlt in Waldheim? Wie kann die Stadt in den nächsten Jahren für alle Generationen noch attraktiver werden?

In Waldheim fehlt ein Einkaufsmarkt und ein Fleischer im A.Hecht - Komplex. Ein Zentrumsnaher Jugendklub. Ein begehbarer Eichberg als erste Maßnahme. Parkplätze für Besucher des Brückenmühlenparks. Reservierte Parkplätze für Pflegedienste . Die Wiederbelebung der Schelle als Veranstaltungsort.

Wo möchten Sie in den nächsten fünf Jahren Prioritäten setzen und Investitionen anschieben?

Wir möchten die Fördermittel für Vereine erhöhen. Den „ krummen Hund „ befahrbar machen. Wir halten an einer Verkehrsplanung fest und wollen ein Verkehrsgutachten für das gesamte Stadtgebiet. Gestaltung des Breitscheidparks als Generationenpark. Der Eichberg soll als Fitnessparcours ausgebaut werden. Den Platz an der Umgehungsstraße einer Nutzung z.B. als Skatepark zuführen. Auch die umliegenden Spielplätze, wie der in Massanei, sollen neugestaltet werden.

Wie und bei welchen Themen können die Bürger aller Generationen noch besser beteiligt werden?

Bürgerbeteiligung zu Investitionsvorhaben ist uns wichtig, dafür sind soziale Medien stärker zu nutzen. Nach dem Vorbild der Stadt Roßwein ein Zukunftsforum installieren. Sitzungen des technischen Ausschusses vor Ort durchzuführen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Da sich die Themen der Parteien ähneln, ist uns die Umsetzung in den Ratssitzungen wichtigstes Anliegen, dabei ist die Verwaltung Partner und nicht Gegner. Wir betrachten die kommunalen Ziele primär unter dem Aspekt kommunal auch 100% sozial.

Gerd Pfeifer ( FDP )

Gerd Pfeifer Quelle: FDP Waldheim

Steckbrief Fraktion: Freie Demokratische Partei Wohnort: Waldheim Beruf: Zahnarzt Geburtsjahr: 1951

Was fehlt in Waldheim? Wie kann die Stadt in den nächsten Jahren für alle Generationen noch attraktiver werden?

– Fachärzte – begrenzte Möglichkeiten für die Kommunalpolitiker dies zu beeinflussen

– Geringe Möglichkeiten Einfluss auf Abrissgebäude ( Eigentum verpflichtet) - Eilentscheidung für Ersatzmaßnahmen

Wo möchten Sie in den nächsten fünf Jahren Prioritäten setzen und Investitionen anschieben?

– Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes

– Wiederbelebung des Geistes der 90ger Jahre – „Machen, nicht so viel diskutieren!“

– Gemeinsame Sachpolitik statt Parteiengerangel im Rat : „ Der Stadt Bestes“ – Schulstandort und Kita weiter entwickeln, Förderung des Mittelstandes als Basis der Wertschöpfung und des Arbeitsplatzangebotes

– Voraussetzung und Fundus für das Vereinsleben in der Stadt.

Wie und bei welchen Themen können die Bürger aller Generationen noch besser beteiligt werden?

– Einladen der Bürger um Dialog zu entwickeln

– Zusammenarbeit Bürger-Rat-Verwaltung, zum Wohle der Stadt

– Einbeziehung der Bürger bei Planung/Entwicklung der Innenstadt (zum Beispiel Lebensmittelversorgung A.- Hecht-Str.)

– alle Gemeinden einbeziehen

René Michael Röder ( SPD )

René Michael Röder Quelle: Steffen Gutschow

Steckbrief Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutschlands Wohnort: Waldheim Beruf: Diplom-Kirchenmusiker Geburtsjahr: 1973

Was fehlt in Waldheim? Wie kann die Stadt in den nächsten Jahren für alle Generationen noch attraktiver werden?

Um unsere Stadt noch attraktiver werden zu lassen, fehlt eine funktionierende Vernetzung von Schulen, Vereinen und Firmen. Hierfür fänden wir es gut, eine im Rathaus befindliche Koordinationsstelle als Ansprechpartner und Netzwerker einzurichten, wo die Fäden alle zusammenlaufen. Bis dahin sollte möglichst der flächendeckende Breitbandausbau für schnelles Internet in unserer Kommune Realität geworden sein, um das Grundbedürfnis des schnellen Informationsaustausches sicherzustellen. Mit einer derartigen Partnerschaft garantiert man die Verteilung und Absprache von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Terminen auf viele Schultern und schafft ein ganzjährig gutes Miteinander.

Wo möchten Sie in den nächsten fünf Jahren Prioritäten setzen und Investitionen anschieben?

In den kommenden fünf Jahren muss eine Verbesserung der derzeitigen Wasserqualität zur Umsetzung gelangen. Eine gute Wasserqualität mit deutlich geringerer Wasserhärte als bisher ist ein wichtiges Parameter dafür, dass Waldheim zukünftig ein attraktiver Wohnstandort wird und bleibt. Es muss weiterhin für eine lebenswerte Innenstadt gekämpft werden. Viel zu viele wertvolle historische Bausubstanz wurde im Rahmen des „Stadtumbau Ost“ der Abrissbirne geopfert. Ein städtischer Wirtschaftsförderer sollte sich neben der Neuansiedlung von Firmen auch um den Erhalt, der Unterstützung und die Nachfolgen von Einzelhändlern kümmern. Der begonnene Radwegeausbau muss in gleicher Intention fortgesetzt werden.

Wie und bei welchen Themen können die Bürger aller Generationen noch besser beteiligt werden?

Eine ganz tolle Sache ist für mich das seit Jahren an der Oberschule praktizierte Planspiel Kommunalpolitik mit Jugendstadtrat. Man müsste damit eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und die dort von den Schülern ausgearbeiteten Beschlussvorschläge und Ergebnisse auf ihre Umsetzbarkeit prüfen. Es wäre zu überlegen, ob man nicht neben dem Jugend-Stadtrat noch eine Art Senioren-Stadtrat ins Leben ruft. Zur Vorbereitung des 825. Stadtjubiläums im Jahre 2023 wurde jüngst in den Tageszeitungen nach freiwilligen Helfern gesucht. Sehr schön langfristig. Wir hoffen, es finden sich ein paar motivierte und ambitionierte Helfer, die es dann auf dem weiten Weg klug einzusetzen und bei Laune zu halten gilt.

Christian Wesemann ( AfD )

Christian Wesemann Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Alternative für Deutschland Wohnort: Waldheim Beruf: Lehrkraft Geburtsjahr: 1988

Was fehlt in Waldheim? Wie kann die Stadt in den nächsten Jahren für alle Generationen noch attraktiver werden?

Regelmäßige Bürgersprechstunde beziehungsweise Bürgerstammtische mit Vertretern der AfD-Stadtratsfraktion sollen die Bürgernähe für alle Generationen verbessern. Dadurch können Probleme angesprochen, Anregungen sowie Ideen gesammelt und dann im Stadtrat umgesetzt werden. Zudem wollen wir kostenloses WLAN im Rathaus anbieten, um die Stadt für junge Menschen attraktiver zu machen.

Wo möchten Sie in den nächsten fünf Jahren Prioritäten setzen und Investitionen anschieben?

Schulstandorte müssen erhalten und auf dem neusten Stand gebracht werden. Gleiches gilt für Kindertagesstätten und Spielplätze und die Verbesserung der Vereinsförderung. Zudem muss die Sauberkeit am Bahnhof und Haltestellen verbessert werden. Es soll wieder ein Tag eingeführt werden, wo Sperrmüll abgegeben werden kann. Auch wollen wir die Innenstadt wiederbeleben und Gewerbe durch Erlass der Gewerbesteuer ansiedeln.

Wie und bei welchen Themen können die Bürger aller Generationen noch besser beteiligt werden?

Die genannten Bürgersprechstunden sind ein erster Weg für mehr Bürgerbeteiligung und Einbeziehung aller Generationen. Bei wirklich wichtigen Entscheidungen sind Bürgerentscheidungen durchzuführen, dafür steht die AfD auf allen Ebenen.

Hinweis der Redaktion Die Döbelner Allgemeine Zeitung hat alle Spitzenkandidaten angeschrieben und allen die gleichen Fragen gestellt. Um Kürzungen aus Platzgründen zu vermeiden, hat die DAZ darum gebeten, möglichst kurz zu antworten. Die Spitzenkandidaten haben unterschiedlich davon Gebrauch gemacht, was sich in der Länge ihrer Antworten widerspiegelt. Wenn die Antworten deutlich länger waren, musste die Redaktion Kürzungen vornehmen.

