Stadtwerke Döbeln: Das ändert sich 2021 für die Kunden

Gute Nachrichten für die 20 000 Stromkunden und die 4500 Erdgaskunden der Döbelner Stadtwerke. Das Unternehmen hat an den Märkten für das kommende Jahr seine Strom- und Gasmengen eingekauft.

Im Schnitt wurde der Strom für das kommende Jahr um knapp einen halben Cent pro Kilowattstunde günstiger eingekauft, weil die Preise an der Strombörse gesunken sind. Auch die Steuern und Abgaben auf die Strompreise, insbesondere die Umlage nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz, sinken um einen Viertelcent je Kilowattstunde. Dieser Vorteil wird allerdings ein wenig wieder von den leicht steigenden Netzentgelten aufgefressen, die um etwa einen Viertelcent teurer werden. Dennoch bleibt unterm Strich der günstigere Stromeinkauf, den die Stadtwerke an ihre Kunden weitergeben. „Dieses Versprechen haben wir unseren Kunden immer gegeben, nämlich dass wir sinkende Bezugskosten an sie weitergeben. Das ist unsere Maxime als regionaler Versorger“, sagt Stadtwerkegeschäftsführer Gunnar Fehnle.

Günstige Preise an Kunden weitergeben

Ein Haushaltskunde im Wahlprodukt „doblina 2000 privat und treue“ mit einem Jahresverbrauch von 1500 kwh spart somit 8,75 Euro im Jahr. Eine Familie mit etwa 4000 kwh Stromverbrauch im Jahr spart etwa 23 Euro ein.

Auch beim Erdgas konnten die Stadtwerke Döbeln ihre Mengen für 2021 aufgrund gefallener Börsenpreise etwas günstiger einkaufen. Knapp 0,4 Cent pro Kilowattstunde wäre das Erdgas für 4500 Gaskunden der Stadtwerke günstiger.

CO“-Abgabe vermiest Gaspreissenkung

Doch ab Januar kommt im Rahmen des Klimapakets eine CO2-Abgabe von 25 Euro je Tonne als Emissionsabgabe auf den Gaspreis obendrauf. Das würde den Erdgaspreis steigen lassen. Durch den günstigen Einkauf konnte das regionale Versorgungsunternehmen dies weitgehend kompensieren. Nur Kunden mit dezentralen Heizungen und Warmwasserbereitungen in Mehrfamilienhäusern oder im Einfamilienhaus könnten 2021 zwischen drei und sechs Euro im Jahr mehr auf der Erdgasrechnung haben.

Gewinne der Stadtwerke erhalten Döbelnern ihr Stadtbad

Aufgrund der niedrigen Grundpreise sind die Stadtwerke Döbeln für Sparfüchse ein interessanter Anbieter. 400 bis 500 Kunden kamen im Versorgungsgebiet im vergangenen Jahr neu hinzu. Das Unternehmen versorgt rund 20 000 Stromkunden, davon 16 000 im Netz der Stadtwerke. Beim Erdgas sind es insgesamt 4500 Kunden, davon 3500 in den stadtwerkeeigenen Gasnetzen. Den Gewinn aus Strom- und Gasverkauf geben die Stadtwerke an die Bürger zurück, indem sie die Verluste des Döbelner Stadtbades decken. In diesem Corona-Jahr kostet das voraussichtlich 1,6 Millionen Euro.

