Stadtwerke Döbeln mit Zweigstelle in Nord

Döbeln

Um auch die Versorgungssicherheit der Bürger in Döbeln und Umgebung mit Strom, Erdgas und Fernwärme auch während der Corona-Pandemie immer sicher zu stellen, haben die Stadtwerke Döbeln jetzt neben dem Hauptstandort an der Rosa- Luxemburg-Straße auch am Heizwerk in Döbeln-Nord eine Niederlassung eröffnet. An jedem Standort arbeitet jeweils eine Hälfte aller Mitarbeiter und Teams, welche die so genannte kritische Infrastruktur rund um die Uhr aufrecht erhalten müssen.

Die Teams kommen auf diese Weise nicht zusammen. Ziel ist es, bei eventuellen Corona-Erkrankungen oder positiven Tests mit Quarantäne-Anordnungen immer ausreichend Mitarbeiter für Havariereparaturen und Betrieb der Netze bereit zu haben.

Stadtbad auf Standby

Rund eine Million Kilowattstunden Heizwärme bezieht das Döbelner Stadtbad aus dem Heizwerk der Stadtwerke am Niederwerder in Döbeln. Das Bad ist damit der größte Wärmeabnehmer in der Stadt. Allerdings ist die Schwimmhalle aktuell im Standby-Betrieb. Das Wassertemperatur der Becken wurde auf 26 Grad reduziert. Weniger sollen es nicht werden, um die Bauphysik nicht zu gefährden. Auch die Umwälzung läuft auf Grundbetrieb.

„Wir hoffen bald wieder unser Bad für die Bade- und Saunagäste öffnen zu können“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle. Denn das Bad fehlt den Menschen zum einen in der dunklen und kalten Jahreszeit. Und auch der Schwimmunterricht der Schulen und die Schwimmkurse fehlen. Vieles wird nach der Pandemie kaum wieder aufzuholen sein, befürchtet Fehnle. Denn die Schwimmkurse sind lange im Voraus ausgebucht. Und die Babys deren Schwimmkurse jetzt abgesagt werden mussten, entwachsen dem Babyalter, bis die Kurse nachgeholt werden können.

Von Thomas Sparrer