Stadtwerke Döbeln senken Strompreis und legen beim Gaspreis zu

Döbeln

Die gute Nachricht zuerst: Die Döbelner Stadtwerke senken ab Januar die Strompreise für ihre etwa 20 000 Vertragskunden. 0,7 Cent pro Kilowattstunde netto oder 0,87 Cent mit Steuern sind ab Januar weniger zu bezahlen. Für einen kleinen Haushaltkunden mit 1000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr bedeutet das 8,70 Euro Ersparnis. Für ein Eigenheim mit etwa 4000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch liegt die Ersparnis bei 49,20 Euro. Die Stadtwerke Döbeln geben mit der aktuellen Strompreissenkung die ab Januar sinkende EEG-Umlage direkt an die Kunden weiter. Das die Preissenkung dadurch nicht noch größer ausfällt, liegt an gestiegenen Strombezugspreisen und an den gestiegenen Netzentgelten, die einen Teil der deutlich gesenkten EEG-Umlage wieder auffressen.

Beim Gaspreis machen sich die Preisturbulenzen am Energiemarkt ab Januar auch bei den etwa 4500 Erdgaskunden der Döbelner Stadtwerke bemerkbar. Allerdings sorgt die auf Versorgungssicherheit und Preisstabilität ausgerichtete Einkaufspolitik des kommunalen Energieversorgers dafür, dass bis Jahresende der Erdgaspreis stabil bleibt. „Die Preiserhöhung im Januar fällt im Verhältnis zu vielen anderen kurzfristig am Gasmarkt operierenden Anbietern sehr moderat aus“, sagt Stadtwerke-Vertriebsleiter Uwe Stefanowsky. 0,74 Cent mehr als bisher kostet die Kilowatttstunde Erdgas inklusive Steuern ab Januar für die in den Festpreistarifen der Stadtwerke gebundenen Kunden. Je nach Verbrauch im Jahr sind das Mehrkosten zwischen 11,10 Euro im Jahr für für Haushaltkunden mit 1500 Kilowattstunden Jahresverbrauch bis 240 Euro im Jahr für den Eigenheimer mit etwa 20000 Kilowattstunden Jahresverbrauch an Erdgas. Die Monatsabrechnungen der Stadtwerkekunden werden beim Erdgas im kommenden Jahr im Durchschnitt 15 bis 20 Euro teurer ausfallen.

Doch nicht alle Erdgaskunden der Stadtwerke kommen so glimpflich weg. Neukunden, die aufgrund explodierender Preise ihren bisherigen Anbieter wechseln und zu den Stadtwerken kommen, sehen ab Januar einen etwas höheren Preis auf ihrer Rechnung. Für sie wird der neue Tarif „Fuchsdeal 22“ eingeführt. Hintergrund ist die Preispolitik der Stadtwerke. Das Unternehmen kann mit seinen langfristigen Vertragskunden eine feste Gasmenge kalkulieren und diese am Gasmarkt platzieren. Dies geschieht mit bis zu zwei Jahren Vorlauf. „Aktuell wird das Gas für 2023 geordert“, sagt Uwe Stefanowsky. Ein Jahr zuvor wird dieser Gasbedarf dann in Tranchen eingekauft, aus denen dann Durchschnittspreise gebildet werden. So treffen Preisschwankungen nach oben oder unten übers Jahr ausgeglichen und treffen die aktuellen Turbulenzen die Vertragskunden gerade nicht. „Wir pokern oder spekulieren nicht an den Märkten sondern setzen auf eine solide Preispolitik“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle.

Da die Gasmengen für Neukunden aber nun zu aktuellen Marktpreisen beschafft werden müssen, gilt für diese ab Januar ein neuer Tarif, der um 0,7 Cent über dem Preis der Stammkunden liegen wird. „Wir lassen die neuen Kunden, die aktuell von deutlich teureren Anbietern zu uns wechseln, nicht im Regen stehen und bieten ihnen ein straff kalkuliertes und faires Angebot“, sagt Gunnar Fehnle. Etwa 100 neue potenzielle Kunden hatten allein in den letzten Wochen bei den Stadtwerken angefragt, weil ihre Anbieter die Preise enorm erhöht hatten.

Langfristig rechnet Vertriebsleiter Uwe Stefanowsky wieder mit sinkenden der Gaspreisen, die sich aber etwas oberhalb des alten Niveaus, vor den Turbulenzen, einpegeln werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer