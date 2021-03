Stäbchen statt Bierchen – Döbeln testet im Ratskeller

Döbeln

Florian Walter (19) ist froh, dass er sich so unkompliziert im neuen Döbelner Testzentrum auf Corona testen lassen konnte. Das öffnete am Freitagmorgen mitten in der Stadt im Ratskeller. Der Veolia-Azubi im dritten Lehrjahr war einer der Ersten. Er braucht den Nachweis für die Ausbildung. Andrea Reiche, Zahnarzttechnikerin seit 26 Jahren, jetzt als Testerin zertifiziert und für diese Aufgabe extra bei der Stadt eingestellt, nahm den Abstrich (Foto). Negativ!

Anmelden am Ratskellertresen. Quelle: Sven Bartsch

Insgesamt 51 Personen waren bis 14 Uhr in der umfunktionierten Gaststätte kostenlos getestet worden, alle mit negativem Befund. „Ein guter Start für unser Testzentrum. Es wurde bereits am ersten Tag gut angenommen“, sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). Er betont, dass es das erste Testzentrum im Landkreis überhaupt ist, dass von einer Kommune betrieben wird. In anderen Orten sind es Vereine, Mediziner oder das DRK, die sich vorn dran stellen. Es sei sehr viel Arbeit und Aufwand gewesen, das Zentrum aus dem Boden zu stampfen. Ausschließlich Mitarbeiter der Stadtverwaltung bilden das Testteam. Das Testergebnis lässt sich übrigens bequem per QR-Code mit dem Handy abrufen. Montag ist 12 bis 17 Uhr geöffnet. Dann gibt’s auch eine Lesegerät für die Krankenversicherungskarten.

Von Olaf Büchel